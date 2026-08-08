दिल्ली में नहीं लग रहा मन, उत्तराखंड लौटना चाह रहे ऋषभ पंत; सीएम पुष्कर सिंह धामी से की ये अपील

Rishabh Pant Pushkar Singh Dhami: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत ने शनिवार सुबह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से राज्य में जमीन खरीदने में मदद मांगी. ऋषभ पंत फिलहाल श्रीलंका में होने वाली 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टेस्ट टीम के साथ हैं. उन्होंने कहा कि वह उत्तराखंड में जमीन खरीदना चाहते हैं ताकि वह दिल्ली से अपना बेस बदलकर अपने गृह राज्य में अपना घर बना सकें.

ऋषभ पंत ने सोशल मीडिया पर यह अनुरोध किया और अपनी लंबी पोस्ट में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को टैग किया. यह पोस्ट उन्होंने रात 12:46 बजे शेयर की थी. उन्होंने यह भी बताया कि वह पिछले तीन सालों से राज्य में जमीन का एक उपयुक्त टुकड़ा खोजने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी कोशिशें सफल नहीं हो पाईं.

उत्तराखंड लौटना चाहते हैं ऋषभ पंत

28 वर्षीय पंत ने अपनी पोस्ट में बार-बार यह साफ किया कि यह सब उनके गृह राज्य लौटने के बारे में है. उन्होंने राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व करने के कई सालों बाद उत्तराखंड की मदद करने की अपनी इच्छा भी जाहिर की.

@pushkardhami hello sir how’s you ??? It’s a long time for me especially being local from Uttrakhand . I have been trying to buy land to shift my base from Delhi to Uttrakhand and I couldn’t find anything facilitating and big to live here I love my Uttrakhand. My humble request… — Rishabh Pant (@RishabhPant17) August 7, 2026







पंत ने एक्स पर क्या पोस्ट लिखा?

ऋषभ पंत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को टैग करते हुए लिखा कि नमस्ते सर, आप कैसे हैं? उत्तराखंड का स्थानीय निवासी होने के नाते मुझे यहां से दूर हुए काफी समय हो गया है. मैं दिल्ली से उत्तराखंड अपना बेस शिफ्ट करने के लिए जमीन खरीदने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे यहां रहने के लिए कोई अच्छी और बड़ी जगह नहीं मिल पा रही है. मुझे अपना उत्तराखंड बहुत पसंद है.

जमीन खरीदना चाहते हैं पंत

आपसे मेरी विनम्र विनती है कि कृपया जमीन खरीदने में मेरी मदद करें क्योंकि आजकल यह एक बुरा सपना बन गया है. मैं अपनी जड़ों की ओर लौटना चाहता हूं, उत्तराखंड में मदद करना और निर्माण करना चाहता हूं, और अपने पहाड़ी लोगों के बीच वापस आना चाहता हूं. कृपया इस मामले पर ध्यान दें, 3 साल हो गए हैं और कोई जमीन नहीं मिली है, आपके जवाब का इंतजार है. पंत ने यह भी स्पष्ट किया कि वह अधिकारियों से कोई तोहफा नहीं चाहते, बल्कि सरकार से जमीन का टुकड़ा खरीदना चाहते हैं.

इसके अलावा, एक अन्य पोस्ट में उन्होंने लिखा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए तोहफ़ मिलना बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं इसे सरकार से और उनकी तय दरों पर खरीदना चाहता हूं, ताकि कम से कम मैं अपने राज्य में अपना पहला घर बना सकूं. कृपया मदद करें. सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि यह कैसे करना है.