ऋषभ पंत बार-बार क्यों हो रहे चोटिल? ज्योतिषी ने कर दिया खुलासा, बोले- ये गलती नहीं सुधारी, तो…

Rishabh Pant Injury Reason: भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का चोटों से पुराना नाता रहा है. क्रिकेट के मैदान पर उन्हें अक्सर चोटें लगती रहती हैं. इतना ही नहीं, साल 2022 में ऋषभ पंत भयंकर कार एक्सीडेंट का शिकार हो गए थे. उस हादसे में पंत को गंभीर चोटें आई थीं, लेकिन उन्होंने मौत को हराकर क्रिकेट के मैदान पर फिर से वापसी की. हालांकि अब भी वे बार-बार चोटिल होते रहते हैं. अब इसके पीछे की बड़ी वजह सामने आई है. मशहूर सिग्नेचर ज्योतिषी विवेक त्रिपाठी का कहना है कि ऋषभ पंत के बार-बार चोटिल होने की वजह से उनका गलत सिग्नेचर है. विवेक त्रिपाठी ने कहा कि पंत के सिग्नेचर करने का तरीका गलत है, जिसकी वजह से वह भारतीय टीम से अंदर-बाहर होते रहते हैं. उनका कहना है कि पंत का सिग्नेचर शनि ग्रह से प्रभावित है और उसमें वास्तु दोष की खामी है.

ज्योतिषी ने बताई पंत की सबसे बड़ी गलती

ज्योतिषी विवेक त्रिपाठी हाल ही में एक पॉडकास्ट में नजर आए, जहां पर उन्होंने ऋषभ पंत के सिग्नेचर का एनालिसिस किया. उन्होंने बताया कि पंत का जो सिग्नेचर है, वो नीचे की तरफ से खुद को ही काटता है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यह कटा हुआ हिस्सा सीधे तौर पर संकेत देता है कि उनके पैरों में गंभीर चोट लगती रहती है. इतना ही नहीं, विवेक त्रिपाठी ने दावा किया कि उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी की थी कि पंत का एक्सीडेंट होगा और उनके पैरों में सबसे ज्यादा चोट आएगी. बता दें कि दिसंबर 2022 में ऋषभ पंत का भीषण कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद वह कई महीनों तक अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे.

पंत क्यों टीम से होते रहते हैं अंदर-बाहर?

ज्योतिषी विवेक त्रिपाठी ने कहा कि गलत तरह से सिग्नेचर करने की वजह से ऋषभ पंत की टीम इंडिया में जगह पक्की नहीं रह पाती है. उन्होंने कहा कि इस कटने वाले सिग्नेचर की वजह से उनके करियर में कभी कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी. वह टीम में अंदर-बाहर होते रहेंगे. विवेक त्रिपाठी ने दावा किया कि पंत कुछ समय के लिए मैदान पर खेलेंगे, लेकिन फिर चोटिल होकर अस्पताल पहुंच जाएंगे. उन्होंने पंत को इसका उपाय भी बताया. उनका कहना है कि अगर पंत अपने सिग्नेचर को नीचे से काटने की बजाय सीधा बनाकर आगे बढ़ा दें, तो वह लंबे समय तक टीम इंडिया के लिए खेलते रहेंगे.

2028 में फिर चोटिल होंगे पंत!

इतना ही नहीं, ज्योतिषी विवेक त्रिपाठी ने पंत को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी भी की. उन्होंने कहा कि अगर पंत अपना सिग्नेचर नहीं बदलते हैं, तो साल 2028 में एक बार फिर वह किसी बड़ी इंजरी या एक्सीडेंट का शिकार हो सकते हैं.