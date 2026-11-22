Most Sixes In Test History: भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत (Rishabh Pant) ने टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रच दिया है. ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज ब्रेंडन मैकुलम को पीछे छोड़ दिया है. ऋषभ पंत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ (IND vs NZ) पहले टेस्ट में 128 रनों की पारी खेली. इस पारी के दौरान पंत ने 10 चौके और 6 छक्के लगाए. इसी के साथ पंत टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में टॉप-2 में पहुंच गए हैं. पंत अभी तक टेस्ट क्रिकेट में कुल 108 छक्के लगा चुके हैं. वहीं, ब्रेंडन मैकुलम ने अपने टेस्ट करियर में 107 छक्के लगाए थे. अब पंत उनसे आगे निकल गए हैं. ऋषभ पंत से आगे सिर्फ इंग्लैंड के पूर्व कप्तान बेन स्टोक्स आगे है.

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा सिक्स

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड इंग्लैंड के बेन स्टोक्स के नाम दर्ज है. उन्होंने अपने टेस्ट करियर में 138 छक्के लगाए हैं. वहीं, दूसरे नंबर पर ऋषभ पंत आ गए हैं, जो 108 छक्के लगा चुके हैं. खास बात यह है कि बेन स्टोक्स ने 138 छक्के लगाने के लिए 122 टेस्ट मैच खेले थे. वहीं, ऋषभ पंत ने सिर्फ 53वें मैच में भी यह 108 छक्के लगा दिए हैं. अब पंत को नंबर-1 पर पहुंचने के लिए सिर्फ 31 छक्के की जरूरत है. बेन स्टोक्स इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं. ऐसे में पंत के पास उन्हें पछाड़ने का अच्छा मौका है.

138 सिक्स- बेन स्टोक्स

108 सिक्स- ऋषभ पंत*

107 सिक्स- ब्रेंडन मैकुलम

100 सिक्स- एडम गिलक्रिस्ट

98 सिक्स- क्रिस गेल

98 सिक्स- टिम साउथी

97 सिक्स- जैक्स कैलिस

91 सिक्स- वीरेंद्र सहवाग

पंत ने बनाया महारिकॉर्ड

ऋषभ पंत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 128 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर महारिकॉर्ड भी बनाया. यह पंत का टेस्ट क्रिकेट में 9वां शतक है, जबकि न्यूजीलैंड की धरती पर पहली सेंचुरी है. इसी के साथ ऋषभ पंत सभी SENA देशों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए हैं. वह ऐसा करने वाले भारत के छठे बल्लेबाज हैं. पंत से पहले सचिन तेंदुलकर, मोहम्मद अजहरुद्दीन, राहुल द्रविड़, विराट कोहली और केएल राहुल यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं.

पहले टेस्ट मैच का क्या हाल?

पहले टेस्ट की बात करें, तो भारतीय टीम ने पहली पारी के बाद न्यूजीलैंड पर 352 रनों की बढ़त बना ली है. न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 368 रन बनाए थे. इसके जवाब में भारत ने 720/9 रन के स्कोर पर पारी घोषित की. भारत की ओर से केएल राहुल ने 136 रन बनाए, जबकि ऋषभ पंत ने 128 रनों की पारी खेली.

वहीं, कप्तान शुभमन गिल ने 98 रन बनाए, जबकि यशस्वी जायसवाल ने 85 और देवदत्त पडिक्कल ने 80 रनों की पारी खेली. अब ध्रुव जुरेल ने भी अर्धशतक लगा दिया है. इसके अलावा ध्रुव जुरेल ने 78 रन बनाए, जबकि अंशुल कंबोज ने 38 और वाशिंगटन सुंदर ने 24 रनों का योगदान दिया. इसके दम पर भारत ने न्यूजीलैंड पर 352 रनों की बढ़त हासिल की. फिलहाल न्यूजीलैंड की टीम अपनी दूसरी पारी खेलने उतरी है.