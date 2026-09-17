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ऋषभ पंत को ढो रही थी टीम इंडिया? एक फीडबैक ने रुकवाया सेलेक्शन, हकदारों में मिला मौका

ऋषभ पंत को वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में जगह नहीं मिली है. टीम मैनेजमेंट का फीडबैक और वाइट गेंद क्रिकेट में उनके हालिया प्रदर्शन को सेलेक्शन के पीछे अहम कारण बताया जा रहा है. ध्रुव जुरेल को उनकी जगह मौका मिला है. पंत ने विजय हजारे ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन जुरेल के आंकड़े ज्यादा प्रभावशाली रहे.

By: Satyam Sengar | Published: September 17, 2026 4:12:12 PM IST

ऋषभ पंत का वनडे टीम से कटा पत्ता.
ऋषभ पंत का वनडे टीम से कटा पत्ता.


Why Rishabh Pant Not Selected: ऋषभ पंत को वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में जगह नहीं मिली है. कई नियमित खिलाड़ियों के एशियन गेम्स की जिम्मेदारी के चलते उपलब्ध नहीं होने के बावजूद पंत की वापसी नहीं हो सकी. पंत ने आखिरी बार अगस्त 2024 में भारत के लिए वनडे मुकाबला खेला था. दिसंबर 2022 में गंभीर कार हादसे के बाद यह उनकी वनडे क्रिकेट में वापसी थी. हालांकि, इसके बाद उन्हें इस फॉर्मेट में लगातार मौके नहीं मिल पाए.

भारतीय टीम में विकेटकीपर की भूमिका के लिए केएल राहुल पहली पसंद बने हुए हैं. वहीं, ईशान किशन की गैरमौजूदगी में उम्मीद थी कि पंत बैकअप विकेटकीपर के तौर पर टीम में शामिल हो सकते हैं. इसके अलावा श्रेयस अय्यर की अनुपस्थिति से मिडिल ऑर्डर में भी एक जगह खाली थी. अक्षर पटेल के नहीं होने से बाएं हाथ के बल्लेबाज की जरूरत को देखते हुए भी पंत के सेलेक्शन की चर्चा थी. इसके बावजूद सेलेक्टर्स ने ध्रुव जुरेल को मौका दिया है.

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टीम मैनेजमेंट की राय बनी अहम
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, पंत के सेलेक्शन पर टीम मैनेजमेंट के कुछ अहम सदस्यों की प्रतिक्रिया का असर पड़ा. रिपोर्ट में बताया गया कि मैनेजमेंट का मानना था कि पंत ने अपनी शानदार प्रतिभा के मुताबिक वाइट गेंद के क्रिकेट में उतना प्रभाव नहीं डाला है. वनडे में उनके पास हालिया मैचों का बड़ा नमूना भी नहीं है. चोट से वापसी के बाद उन्होंने सिर्फ एक वनडे मुकाबला खेला है, जिसके कारण वह इस फॉर्मेट में अपनी जगह मजबूत नहीं कर सके. इसलिए उन्हें वाइट बॉल क्रिकेट से दूर रखने की कोशिश की जा रही है.

ध्रुव जुरेल ने आंकड़ों से बनाया दावा
पंत ने 2025-26 विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली की कप्तानी करते हुए छह पारियों में 212 रन बनाए थे. उनका स्ट्राइक रेट 112.76 रहा और उन्होंने दो अर्धशतक भी लगाए. दूसरी ओर, ध्रुव जुरेल ने सात पारियों में 558 रन बनाए और उनका औसत 93 रहा. उन्होंने दो शतक और चार अर्धशतक लगाए थे. 2027 वनडे विश्व कप की दौड़ से पंत का नाम बाहर माना जा सकता है, लेकिन 28 साल की उम्र में उनके लिए वापसी के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं. घरेलू और वाइट गेंद क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन उन्हें भविष्य में फिर भारतीय टीम तक पहुंचा सकता है.

Tags: rishabh pant
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