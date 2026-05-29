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करोड़ों का बंगला, लग्जरी कारें… कितने अमीर हैं LSG के पूर्व कप्तान ऋषभ पंत? जानें नेटवर्थ

Rishabh Pant Net Worth: LSG की कप्तानी छोड़ने वाले ऋषभ पंत के पास करोड़ों रुपये की बेशुमार दौलत है. इसके अलावा उनके पास आलीशान बंगला और करोड़ों की लग्जरी गाड़ियां भी हैं. जानें कितनी है पंत की नेटवर्थ...

By: Ankush Upadhayay | Published: May 29, 2026 9:58:23 PM IST

ऋषभ पंत की कुल नेटवर्थ.
ऋषभ पंत की कुल नेटवर्थ.


Rishabh Pant Net Worth: भारत के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की कप्तानी छोड़ने का फैसला लिया है. IPL 2026 में खराब प्रदर्शन के बाद ऋषभ पंत ने लखनऊ की कप्तानी छोड़ दी है. इस सीजन में पंत की अगुवाई वाली LSG प्वाइंट्स टेबल में आखिरी पायदान पर रही. पिछले सीजन में भी ऋषभ पंत की कप्तानी में लखनऊ की टीम ने निराशाजनक प्रदर्शन किया था. ऐसे में लगातार 2 फ्लॉप सीजन के बाद पंत ने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है.

फ्रेंचाइजी ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी. ऋषभ पंत अब अगले सीजन आईपीएल में LSG की कप्तानी करते नहीं दिखाई देंगे. बता दें कि ऋषभ पंत भारत के सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों में गिने जाते हैं. उन्होंने अकेले के दम पर भारत को कई मैच जिताए हैं. इस दौरान पंत ने करोड़ों की दौलत भी कमाई है. जानें पंत की नेटवर्थ…

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कितने अमीर हैं ऋषभ पंत?

विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत (Rishabh Pant) की कमाई का सबसे बड़ा जरिया बीसीसीआई और आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट से आता है. वह आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं. लखनऊ सुपर जायंट्स ने IPL 2025 के मेगा ऑक्शन में 27 करोड़ रुपये की भारी बोली लगाकर अपनी स्क्वाड में शामिल किया था. इसके बाद IPL 2026 के लिए भी LSG ने पंत को रिटेन किया था. ऐसे में पंत ने आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट से खूब कमाई की है. इसके अलावा बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी पंत को हर साल करोड़ों रुपये मिलते हैं. ऋषभ पंत BCCI सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ‘ग्रेड बी’ का हिस्सा हैं, जिसके तहत उन्हें हर साल 3 करोड़ रुपये मिलते हैं. इतना ही नहीं, हर मैच खेलने के लिए भी अलग से फीस मिलती है.

ये भी पढ़ें: ऋषभ पंत ने छोड़ी कप्तानी, अब कौन बनेगा LSG का नया बॉस? रेस में ये 4 नाम आगे

ब्रांड से भी होती है खूब कमाई

क्रिकेट के अलावा ऋषभ पंत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा ब्रांड एंडोर्समेंट से भी आता है. वह भारतीय क्रिकेट के फेमस चेहरों में से एक हैं, जिनकी ब्रांड वैल्यू काफी ज्यादा है. यह सबकुछ मिलाकर देखें, तो ऋषभ पंत की कुल अनुमानित नेटवर्थ 100 से 120 करोड़ रुपये के बीच है.

करोड़ों का बंगला और लग्जरी गाड़ियां

ऋषभ पंत के पास करोड़ों रुपये की प्रॉपर्टी भी है. दिल्ली में पंत का आलीशान बंगला है, जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपये से ज्यादा है. दिल्ली के अलावा देहरादून, रुड़की जैसे शहरों में पंत के पास कई प्रॉपर्टीज हैं. इन सभी के अलावा ऋषभ पंत को लग्जरी गाड़ियों का भी शौक है. ऋषभ पंत के पास फोर्ड मस्टैंग हैं, जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपये है. इसके अलावा उनके पास 1.8 करोड़ रुपये की ऑडी A8 और 2 करोड़ रुपये की Mercedes Benz GLE भी है. इससे पता चलता है कि ऋषभ पंत कारों के कितने ज्यादा शौकीन हैं.

Tags: home-hero-pos-2rishabh pant
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