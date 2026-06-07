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50 टेस्ट में 8वीं बार… ऋषभ पंत अफगानिस्तान के खिलाफ शतक से चूके, 7 बार नर्वस 90s का हो चुके शिकार

IND vs AFG: अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में ऋषभ पंत अपना शतक पूरा करने से चूक गए. ऋषभ पंत ने अफगानिस्तान के खिलाफ पहली पारी में 81 रन बनाए. इस दौरान पंत के बल्ले से 3 छक्के और 6 चौके आए.

By: Ankush Upadhayay | Published: June 7, 2026 12:30:19 PM IST

अफगानिस्तान के खिलाफ शतक से चूके ऋषभ पंत.
अफगानिस्तान के खिलाफ शतक से चूके ऋषभ पंत.


Rishabh Pant Missed Century: क्रिकेट में हर बल्लेबाज के लिए शतक लगाना काफी अहम पल होता है. खासकर टेस्ट क्रिकेट में जब कोई खिलाड़ी 80-90 रन के स्कोर को पार करता है, तो वह अपना शतक पूरा करने की सोचने लगता है. अक्सर जब बल्लेबाज 90s के स्कोर पर होता है, तो वह नर्वस होकर आउट हो जाता है. कुछ ऐसा ही भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के साथ टेस्ट क्रिकेट में हो रहा है.

ऋषभ पंत अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच में पहली पारी में 81 के स्कोर पर आउट हो गए. ऋषभ पंत अपने शतक से सिर्फ 19 रन से चूक गए. हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है. इससे पहले ऋषभ पंत 7 बार 90 से ज्यादा के स्कोर पर आउट हुए हैं.

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ऋषभ पंत 7 बार नर्वस 90s का हुए शिकार

भारत के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत (Rishabh Pant) अपना 50वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं. अपने इस टेस्ट करियर में ऋषभ पंत 7 बार नर्वस 90s का शिकार हो चुके हैं. अफगानिस्तान के खिलाफ 81 रन के स्कोर पर आउट होने से पहले टेस्ट क्रिकेट में ऋषभ पंत 7 बार 90 से ज्यादा का स्कोर पार करने के बाद अपने शतक से चूक गए. ऋषभ पंत अपने टेस्ट करियर में 99, 97, 96, 93, 92, 92, 91 के स्कोर पर आउट हो चुके हैं. अब एक बार फिर ऋषभ पंत अपने शतक से चूक गए.

ये भी पढ़ें: IPL में 700+ रन, फिर भी शुभमन गिल T20 से दूर, बर्न-आउट का डर बना बाधा! क्या है ये बला?

न्यू चंडीगढ़ में अफगानिस्तान के खिलाफ ऋषभ पंत 81 रन बनाकर आउट हो गए. उन्होंने 121 गेंदों पर 81 रनों की पारी खेली, जिसमें उनके बल्ले से 3 छक्के और 6 चौके आए. अफगानिस्तान के हशमतुल्लाह शाहिदी ने ऋषभ पंत को अपना शिकार बनाया. वह बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अजमतुल्लाह उमरजई के हाथों कैच आउट हो गए.

इतिहास रचने की दहलीज पर ऋषभ पंत

28 साल के ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में अभी तक 8 शतक और 19 अर्धशतक लगाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 97 छक्के आए हैं. ऋषभ पंत भारत की ओर से टेस्ट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज हैं. वह टेस्ट में अपने 100 सिक्स पूरे करने से सिर्फ 3 छक्के दूर हैं. ऋषभ पंत ने 87 पारियों में 97 छक्के लगाए हैं. उनके पास टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 सिक्स लगाने का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है. अभी यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर एडम गिलक्रिस्ट के नाम दर्ज है. एडम गिलक्रिस्ट ने 137 पारियों में 100 छक्के पूरे किए थे. ऋषभ पंत के पास गिलक्रिस्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का सुनहरा मौका है.

Tags: IND vs AFGrishabh pant
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