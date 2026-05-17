ऋषभ पंत पर गिरने वाली है गाज, BCCI देगा जबरदस्त झटका, क्या कह रही रिपोर्ट्स

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई जल्द ही ऋषभ पंत की टेस्ट उपकप्तानी को लेकर बड़ा फैसला ले सकता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, अगले महीने अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले एकमात्र टेस्ट मैच से पहले सेलेक्शन कमिटी उनकी भूमिका पर गंभीर चर्चा करेगी. यह बैठक 19 मई को गुवाहाटी में होने वाली है, जहां टेस्ट और एकदिवसीय टीम का सेलेक्शन किया जाएगा. भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच 6 से 10 जून तक खेला जाएगा. इसके बाद 14, 17 और 20 जून को तीन एकदिवसीय मुकाबले होंगे.

माना जा रहा है कि बीसीसीआई ऋषभ पंत की कप्तानी से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है. इसकी बड़ी वजह इंडियन प्रीमियर लीग में लखनऊ सुपर जायंट्स का लगातार खराब प्रदर्शन बताया जा रहा है. लखनऊ सुपर जायंट्स आईपीएल 2025 में सातवें स्थान पर रही थी, जबकि आईपीएल 2026 में टीम अभी अंक तालिका में सबसे नीचे चल रही है. टीम ने 12 मैचों में केवल चार जीत हासिल की हैं. ऐसे में पंत की कप्तानी पर सवाल उठने लगे हैं.

कप्तानी का दबाव का असर

रिपोर्ट्स के अनुसार, बीसीसीआई को लगता है कि कप्तानी का अतिरिक्त दबाव ऋषभ पंत की बल्लेबाजी को प्रभावित कर रहा है. पिछले साल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी टेस्ट में पंत ने टीम की कप्तानी की थी, क्योंकि नियमित कप्तान शुभमन गिल चोटिल थे. बताया जा रहा है कि उस मुकाबले में भी बोर्ड उनके नेतृत्व से पूरी तरह प्रभावित नहीं हुआ था. भारतीय क्रिकेट प्रबंधन का मानना है कि पंत जैसे आक्रामक बल्लेबाज को खुलकर खेलने की जरूरत है और कप्तानी की जिम्मेदारी उनके स्वाभाविक खेल को प्रभावित कर सकती है.

वनडे टीम में जगह भी खतरे में

ऋषभ पंत की एकदिवसीय टीम में जगह को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. हाल के मुकाबलों में उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है. उन्होंने 11 पारियों में केवल 251 रन बनाए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सेलेक्शनकर्ता अब शानदार फॉर्म में चल रहे ईशान किशन को दूसरे विकेटकीपर के रूप में मौका दे सकते हैं. फिलहाल केएल राहुल टीम के पहले पसंदीदा विकेटकीपर माने जा रहे हैं. आने वाले दिनों में ऋषभ पंत के करियर को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है.