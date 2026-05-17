ऋषभ पंत पर गिरने वाली है गाज, BCCI देगा जबरदस्त झटका, क्या कह रही रिपोर्ट्स

माना जा रहा है कि बीसीसीआई ऋषभ पंत की कप्तानी से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है. इसकी बड़ी वजह इंडियन प्रीमियर लीग में लखनऊ सुपर जायंट्स का लगातार खराब प्रदर्शन बताया जा रहा है. लखनऊ सुपर जायंट्स आईपीएल 2025 में सातवें स्थान पर रही थी, जबकि आईपीएल 2026 में टीम अभी अंक तालिका में सबसे नीचे चल रही है. टीम ने 12 मैचों में केवल चार जीत हासिल की हैं. ऐसे में पंत की कप्तानी पर सवाल उठने लगे हैं.
कप्तानी का दबाव का असर
रिपोर्ट्स के अनुसार, बीसीसीआई को लगता है कि कप्तानी का अतिरिक्त दबाव ऋषभ पंत की बल्लेबाजी को प्रभावित कर रहा है. पिछले साल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी टेस्ट में पंत ने टीम की कप्तानी की थी, क्योंकि नियमित कप्तान शुभमन गिल चोटिल थे. बताया जा रहा है कि उस मुकाबले में भी बोर्ड उनके नेतृत्व से पूरी तरह प्रभावित नहीं हुआ था. भारतीय क्रिकेट प्रबंधन का मानना है कि पंत जैसे आक्रामक बल्लेबाज को खुलकर खेलने की जरूरत है और कप्तानी की जिम्मेदारी उनके स्वाभाविक खेल को प्रभावित कर सकती है.