Home > क्रिकेट > Rishabh Pant: 27 करोड़ी ऋषभ पंत नहीं रहे LSG के कप्तान, फ्रेंचाइजी ने किया एलान, क्या वजह?

Rishabh Pant: 27 करोड़ी ऋषभ पंत नहीं रहे LSG के कप्तान, फ्रेंचाइजी ने किया एलान, क्या वजह?

Rishabh Pant LSG: ऋषभ पंत ने लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी छोड़ने का फैसला लिया है. इसके बाद में फ्रेंचाइजी ने खुद पोस्ट शेयर कर जानकारी दी. पंत के अनुरोध पर फ्रेंचाइजी ने उन्हें कप्तानी से हटा दिया है.

By: Ankush Upadhayay | Last Updated: May 29, 2026 5:37:43 PM IST

ऋषभ पंत ने छोड़ी LSG की कप्तानी.
ऋषभ पंत ने छोड़ी LSG की कप्तानी.


Rishabh Pant Quit LSG Captaincy: IPL 2026 के खत्म होने से पहले क्रिकेट जगत से बड़ी खबर सामने आई है. स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है. फ्रेंचाइजी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके इसकी जानकारी दी. LSG ने ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए लिखा, ‘लखनऊ सुपर जायंट्स यह औपचारिक रूप से घोषित करना चाहता है कि ऋषभ पंत ने फ्रेंचाइजी से कप्तानी छोड़ने का अनुरोध किया है, और फ्रेंचाइजी ने उनके अनुरोध को तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है.’

LSG के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट टॉम मूडी ने कहा कि ‘ऋषभ पंत ने फ्रेंचाइजी से इस संबंध में संपर्क किया था और हमने सम्मानपूर्वक इसे स्वीकार कर लिया है. ये फैसले कभी आसान नहीं होते. कप्तान के रूप में ऋषभ ने इस ड्रेसिंग रूम में जो कुछ भी योगदान दिया है, उसके लिए हम उनके आभारी हैं.

You Might Be Interested In

पंत ने क्यों छोड़ी कप्तानी?

IPL 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स का प्रदर्शन निराशाजनक रहा. ऋषभ पंत की कप्तानी में लखनऊ सुपर जायंट्स इस सीजन लीग स्टेज में सबसे आखिरी पायदान पर रही. LSG को 14 मैचों में सिर्फ 4 जीत मिली, जबकि 10 हार का सामना करना पड़ा. इस दौरान ऋषभ पंत की कप्तानी पर कई सवाल खड़े हुए. साथ ही पंत ने अपने बल्ले से कोई खास कमाल नहीं किया, जिसके चलते उनकी खूब आलोचना भी हुई. बीते कई दिनों से ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही थीं कि LSG अगले आईपीएल सीजन से पहले ऋषभ पंत को कप्तानी से हटा सकती है. अब आखिरकार ऋषभ पंत ने खुद ही कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है.

IPL में पंत का कप्तानी रिकॉर्ड

लखनऊ सुपर जायंट्स ने IPL 2025 के मेगा ऑक्शन में 27 करोड़ रुपये की भारी बोली पर खरीदा था. इसके बाद फ्रेंचाइजी ने पंत को कप्तानी की जिम्मेदारी दी थी. IPL 2025 में पंत ने लखनऊ सुपर जायंट्स की कमान संभाली, लेकिन वह कुछ खास कमाल नहीं कर पाए. लगातार दोनों सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स ने खराब प्रदर्शन किया. साथ ही ऋषभ पंत के बल्ले से भी रन नहीं आए. IPL 2025 में लखनऊ की टीम 7वें स्थान पर रही, जबकि 2026 में आखिरी पायदान पर फिनिश किया. पंत की कप्तानी में लखनऊ एक भी बार प्लेऑफ में नहीं जा पाई. ऋषभ पंत ने कुल 28 मैचों में लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी की है, जिसमें टीम को सिर्फ 10 जीत मिली है.

पंत का कैसा रहा प्रदर्शन?

कप्तानी के अलावा ऋषभ पंत ने बल्ले से भी खराब प्रदर्शन किया है. IPL 2026 में पंत ने 14 पारियां खेली, जिसमें उनके बल्ले से 138 की साधारण स्ट्राइक रेट से सिर्फ 312 रन ही आए. इससे पहले IPL 2025 में पंत के बल्ले से सिर्फ 269 रन आए थे.

Tags: IPL 2026Lucknow Super Giantsrishabh pant
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रेड ड्रेस में आरजे महवश का किलर अंदाज

May 29, 2026

सेहत के लिए हानिकारक है कॉफी, हो सकते हैं ये...

May 29, 2026

दीपिका पादुकोण से लेकर PC तक, ये सेलेब्रिटीज हैं इन...

May 29, 2026

भीषण गर्मी में ड्राइविंग का खतरा! कार चलाते समय भूलकर...

May 29, 2026

बोल्ड अंदाज में छाईं अंजलि अरोड़ा, मदहोश हुए लोग

May 29, 2026

देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन: कब और कहां चलेगी?

May 29, 2026
Rishabh Pant: 27 करोड़ी ऋषभ पंत नहीं रहे LSG के कप्तान, फ्रेंचाइजी ने किया एलान, क्या वजह?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Rishabh Pant: 27 करोड़ी ऋषभ पंत नहीं रहे LSG के कप्तान, फ्रेंचाइजी ने किया एलान, क्या वजह?
Rishabh Pant: 27 करोड़ी ऋषभ पंत नहीं रहे LSG के कप्तान, फ्रेंचाइजी ने किया एलान, क्या वजह?
Rishabh Pant: 27 करोड़ी ऋषभ पंत नहीं रहे LSG के कप्तान, फ्रेंचाइजी ने किया एलान, क्या वजह?
Rishabh Pant: 27 करोड़ी ऋषभ पंत नहीं रहे LSG के कप्तान, फ्रेंचाइजी ने किया एलान, क्या वजह?