Home > खेल > Rishabh Pant: चोट से परेशान पंत ने शेयर किया मस्ती भरा वीडियो, कहा और कितने दिन…

Rishabh Pant: चोट से परेशान पंत ने शेयर किया मस्ती भरा वीडियो, कहा और कितने दिन…

टेस्ट के दौरान घायल हुए ऋषभ पंत ने हाल ही में क्लिप शेयर किया जिसमे वो मज़ेदार अंदाज़ में नज़र आये। जाने पंत के इंजरी को लेकर अपडेट...

Published By: Sharim ansari
Published: August 31, 2025 19:05:00 IST

Rishabh Pant Injury Update (Source- X: @ani_digital)
Rishabh Pant Injury Update (Source- X: @ani_digital)

Rishabh Pant Injury: पिछले दिनों इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में ऋषभ पंत के पैर में चोट लग गई थी, जिसके बाद से वह क्रिकेट के मैदान से दूर हैं। अब उन्होंने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें उनके बाएं पैर पर अभी भी पट्टी बंधी हुई है। इस तस्वीर में पंत जिम में प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं, और उन्होंने यह भी लिखा है कि न जाने और कितने दिन ऐसे ही गुज़ारने होंगे।

कैसे घायल हुए थे पंत?

ऋषभ पंत को मैनचेस्टर टेस्ट में क्रिस वोक्स के खिलाफ रिवर्स स्वीप खेलने के प्रयास में यह चोट लगी थी। गेंद उनके दाहिने पैर के अंदरूनी किनारे पर लगी, जिससे उन्हें तुरंत दर्द और सूजन हो गई। माना जा रहा है कि फ्रैक्चर मेटाटार्सल हड्डी में है, जिसके कारण वह बाकी टेस्ट सीरीज़ से बाहर हो गए हैं और एशिया कप टीम में भी जगह बनाने में नाकाम रहे। उन्हें छह हफ़्ते के रिकवरी प्लान पर रखा गया है। 

ऋषभ एशिया कप में मौजूद नहीं होंगे

इसके चलते, पंत 9 सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप 2025 में नहीं खेल पाएंगे, जहाँ भारत को ओमान, मेज़बान यूएई और चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से खेलना है। ग्रुप बी में अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश, हांगकांग और श्रीलंका शामिल हैं। 

पंत ने शेयर किया मस्ती भरा वीडियो

इससे पहले, 27 वर्षीय पंत ने सोशल मीडिया पर पिज़्ज़ा बनाते हुए अपना एक मस्ती भरा वीडियो शेयर किया था। क्लिप में पंत मनोरंजक तरीके से एक शेफ के साथ पिज़्ज़ा बनाते हुए दिख रहे हैं। पंत ने चुटकी लेते हुए कहा, “घर पे तो कुछ बनाया नहीं है, यहाँ पिज़्ज़ा बना रहा है।” और फिर अपने कैप्शन में इटैलियन भाषा में लिखा: “Impasto, salsa, forno… and me.” 

ऋषभ पंत की वापसी की तारीख के बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं है, लेकिन कुछ हफ्ते पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी कि पंत को इस चोट से उबरने में कम से कम 6 हफ्ते का समय लग सकता है।

Hardik Pandya: रोहित के बाद हार्दिक संभालेंगे वनडे की कमान? इनमें दिखती है धोनी की झलक!

Tags: asia cup 2025rishabh pantrishabh pant injury updateRishabh Pant news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर पर बनाए बच्चों के लिए स्वादिष्ट और बाजार जैसी...

September 1, 2025

रागी रोटी से करे अपने सुगर लेवल को कंट्रोल और...

September 1, 2025

झटपट तैयार करें मूंग दाल हलवा, स्वाद ऐसा कि उंगलियां...

September 1, 2025

किस समय पर चाय पीना होता है सबसे सही? जानें

August 31, 2025

खाली पेट अदरक को चबाने से क्या होता है?

August 31, 2025

लाल मिर्च खाने के 5 बड़े नुकसान

August 31, 2025
Rishabh Pant: चोट से परेशान पंत ने शेयर किया मस्ती भरा वीडियो, कहा और कितने दिन…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Rishabh Pant: चोट से परेशान पंत ने शेयर किया मस्ती भरा वीडियो, कहा और कितने दिन…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Rishabh Pant: चोट से परेशान पंत ने शेयर किया मस्ती भरा वीडियो, कहा और कितने दिन…
Rishabh Pant: चोट से परेशान पंत ने शेयर किया मस्ती भरा वीडियो, कहा और कितने दिन…
Rishabh Pant: चोट से परेशान पंत ने शेयर किया मस्ती भरा वीडियो, कहा और कितने दिन…
Rishabh Pant: चोट से परेशान पंत ने शेयर किया मस्ती भरा वीडियो, कहा और कितने दिन…
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?