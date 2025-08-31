Rishabh Pant: चोट से परेशान पंत ने शेयर किया मस्ती भरा वीडियो, कहा और कितने दिन…

Rishabh Pant Injury: पिछले दिनों इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में ऋषभ पंत के पैर में चोट लग गई थी, जिसके बाद से वह क्रिकेट के मैदान से दूर हैं। अब उन्होंने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें उनके बाएं पैर पर अभी भी पट्टी बंधी हुई है। इस तस्वीर में पंत जिम में प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं, और उन्होंने यह भी लिखा है कि न जाने और कितने दिन ऐसे ही गुज़ारने होंगे।

कैसे घायल हुए थे पंत?

ऋषभ पंत को मैनचेस्टर टेस्ट में क्रिस वोक्स के खिलाफ रिवर्स स्वीप खेलने के प्रयास में यह चोट लगी थी। गेंद उनके दाहिने पैर के अंदरूनी किनारे पर लगी, जिससे उन्हें तुरंत दर्द और सूजन हो गई। माना जा रहा है कि फ्रैक्चर मेटाटार्सल हड्डी में है, जिसके कारण वह बाकी टेस्ट सीरीज़ से बाहर हो गए हैं और एशिया कप टीम में भी जगह बनाने में नाकाम रहे। उन्हें छह हफ़्ते के रिकवरी प्लान पर रखा गया है।

Rishabh pant Instagram story about his injury 🤕 pic.twitter.com/ImQpqqQk5T — Cricket addict (@Cricketadd75277) August 31, 2025

ऋषभ एशिया कप में मौजूद नहीं होंगे

इसके चलते, पंत 9 सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप 2025 में नहीं खेल पाएंगे, जहाँ भारत को ओमान, मेज़बान यूएई और चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से खेलना है। ग्रुप बी में अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश, हांगकांग और श्रीलंका शामिल हैं।

पंत ने शेयर किया मस्ती भरा वीडियो

इससे पहले, 27 वर्षीय पंत ने सोशल मीडिया पर पिज़्ज़ा बनाते हुए अपना एक मस्ती भरा वीडियो शेयर किया था। क्लिप में पंत मनोरंजक तरीके से एक शेफ के साथ पिज़्ज़ा बनाते हुए दिख रहे हैं। पंत ने चुटकी लेते हुए कहा, “घर पे तो कुछ बनाया नहीं है, यहाँ पिज़्ज़ा बना रहा है।” और फिर अपने कैप्शन में इटैलियन भाषा में लिखा: “Impasto, salsa, forno… and me.”

ऋषभ पंत की वापसी की तारीख के बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं है, लेकिन कुछ हफ्ते पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी कि पंत को इस चोट से उबरने में कम से कम 6 हफ्ते का समय लग सकता है।

