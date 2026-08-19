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IND vs SL: मस्ती नहीं रुकनी चाहिए! पडिक्कल की गेंदबाजी पर पंत ने लिए मजे, बोले- कैरम बॉल डाल…

Rishabh Pant Stump Mic: भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट मैच के चौथे दिन ऋषभ पंत विकेट के पीछे से मस्ती करते नजर आए. उन्होंने गेंदबाजी करने आए देवदत्त पडिक्कल के मजे लिए, जिन्हें कप्तान शुभमन गिल ने आखिरी ओवर में गेंद सौंपी थी. देखें वीडियो...

By: Ankush Upadhayay | Published: August 19, 2026 12:20:19 PM IST

देवदत्त पडिक्कल की गेंदबाजी पर ऋषभ पंत ने लिए मजे.
देवदत्त पडिक्कल की गेंदबाजी पर ऋषभ पंत ने लिए मजे.


Rishabh Pant Stump Mic: भारत और श्रीलंका के बीच गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे टेस्ट मैच में एक मजेदार नजारा देखने को मिला. मैच के चौथे दिन भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल गेंदबाजी करने के लिए आए. वह एक बल्लेबाज हैं, लेकिन फिर भी उन्हें गेंदबाजी करने का मौका दिया गया. ऐसे में भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत ने पडिक्कल के मजे लेने शुरू कर दिए. उन्होंने स्टंप्स के पीछे से पडिक्कल से ऐसी डिमांड कर दी, जिसे कोई अनुभवी गेंदबाज ही पूरा कर सकता है. दरअसल, पंत ने पडिक्कल से कहा कि वह कैरम बॉल डालें.

स्टंप माइक में कैद हुई पंत की आवाज

दरअसल, गॉल टेस्ट के चौथे दिन कप्तान शुभमन गिल ने आखिरी ओवर के लिए देवदत्त पडिक्कल को गेंद सौंपी. पडिक्कल गेंदबाजी करने के लिए नहीं जाने जाते हैं. ऐसे में उन्हें गेंदबाजी करते देख ऋषभ पंत ने मस्ती शुरू कर दी. पंत ने विकेट के पीछे से पडिक्कल को कैरम बॉल डालने के लिए कहा. उनकी आवाज स्टंप माइक में रिकॉर्ड हो गई. इसमें वो कह रहे हैं, ‘देव, कैरम बॉल डाल यार, चलो.’ यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बता दें कि ऋषभ पंत अक्सर विकेट के पीछे से मस्ती करते रहते हैं.

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पडिक्कल ने 1 ओवर में दिए 5 रन

कप्तान शुभमन गिल ने चौथे दिन के आखिरी ओवर में पडिक्कल को गेंद दी. उन्होंने सोचा हो सकता है कि अचानक दूसरे खिलाड़ी को गेंदबाजी पर लाने से विकेट मिल सकता है. हालांकि ऐसा नहीं हुआ. पडिक्कल अपने ओवर में कोई विकेट नहीं ले पाए, बल्कि 5 रन खर्च कर दिए.

अभी मैच का क्या हाल?

मैच की बात करें, तो भारत ने श्रीलंका को चौथे दिन 372 रनों का टारगेट दिया था. श्रीलंका ने चौथे दिन का खेल खत्म होने तक 4 विकेट के नुकसान पर 84 रन बनाए थे. फिलहाल 5वें दिन का खेल खेला जा रहा है. श्रीलंका ने 175 के स्कोर तक 6 विकेट खो दिए हैं. अभी श्रीलंका को जीत के लिए 197 रन चाहिए, जबकि भारतीय टीम जीत से 4 विकेट दूर है.

Tags: Devdutt PadikkalIND vs SLrishabh pant
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