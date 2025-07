Rishabh Pant: दोनों हाथ में बैसाखी, पांव पर प्लास्टर… ऋषभ पंत का ऐसा हाल! तस्वीरें देख कर दहल जाएगा कलेजा

Rishabh Pant First Reaction On Injury: चौथे टेस्ट में ऋषभ पंत बुरी तरह चोटिल हो गए थे। मैनचेस्टर टेस्ट की पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए पंत के पैर में चोट लग गई थी, जिसके कारण उन्हें चलने में भी दिक्कत हो रही थी। अब पैर की चोट पर ऋषभ पंत की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। यह प्रतिक्रिया उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल पर दी है। पंत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें उनके पैर में प्लास्टर बंधा हुआ दिखाई दे रहा है। पंत की इस तस्वीर ने करोड़ों फैन्स का दिल तोड़ दिया है। आपको बता दें कि चोट के कारण पंत ओवल में होने वाले पाँचवें टेस्ट से बाहर हो गए हैं।

भारतीय टेस्ट टीम के उप-कप्तान ऋषभ पंत के पैर में गंभीर चोट लग गई है। पंत आईपीएल फ्रेंचाइजी लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान रह चुके हैं। एलएसजी के मालिक संजीव गोयनका ने ऋषभ पंत की एक तस्वीर शेयर की है, जिसे देखकर उनके फैन्स का दिल पिघल जाएगा। पंत के पैर में प्लास्टर बंधा हुआ है और वह एक छड़ी के सहारे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। चोट के कारण पंत बिना सहारे के खड़े नहीं हो पा रहे हैं।

– 7 Innnings.

– 479 runs.

– 2 Hundreds.

– 3 Fifties.

– 68.43 Average.

– 77.63 Strike Rate.

THANK YOU, RISHABH PANT – The fight with fractured toe will be remembered forever, Wishing a speedy recovery and waiting for the return on October 2nd against West Indies. 🇮🇳 pic.twitter.com/pxx996Ww4F

