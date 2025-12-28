Rishabh Pant की वनडे टीम में भी छुट्टी? ईशान किशन की वापसी तय; शुभमन गिल पर आया बड़ा अपडेट

Rishabh Pant: भारतीय वनडे टीम में बड़े बदलाव होने की सम्भावना है. विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की घरेलू वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम से बाहर किया जा सकता है. सिलेक्शन कमेटी के करीबी सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया है कि टीम मैनेजमेंट 2025-26 सीजन की आखिरी घरेलू सीरीज से पहले फॉर्म और टीम बैलेंस को प्राथमिकता देना चाहता है.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 11 से 18 जनवरी तक खेला जाएगा. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के इस हफ्ते के आखिर तक टीम की घोषणा करने की उम्मीद है. अगर पंत को बाहर किया जाता है, तो ईशान किशन वनडे टीम में वापसी कर सकते है, जिन्होंने घरेलू क्रिकेट में अपने शानदार प्रदर्शन से सिलेक्टर्स को प्रभावित किया है. ईशान के अलावा जितेश शर्मा और संजू सैमसन जैसे विकेटकीपरों पर भी विचार किया जा रहा है. हालांकि अंतिम फैसला सिलेक्टर्स का होगा.

ऋषभ पंत ने आखिरी बार भारत के लिए वनडे मैच 7 अगस्त 2024 को कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ खेला था. पंत ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हालिया वनडे सीरीज के लिए भी भारतीय टीम का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें किसी भी मैच में खेलने का मौका नहीं मिला. अब सिलेक्टर्स ने न्यूजीलैंड सीरीज के लिए आगे बढ़ने का फैसला किया है.

ऋषभ पंत की गैरमौजूदगी में ईशान किशन दो साल से ज़्यादा समय के बाद वनडे टीम में वापसी कर सकते है. ईशान ने आखिरी बार 11 अक्टूबर 2023 को वनडे वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया था. तब से उन्होंने घरेलू क्रिकेट में शानदार वापसी की है.

ईशान किशन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे और झारखंड को अपना पहला खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. उन्होंने फाइनल में हरियाणा के खिलाफ शतक बनाया था. इस प्रदर्शन के आधार पर उन्हें भारत की T20 वर्ल्ड कप टीम के लिए भी चुना गया था. इसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में उन्होंने कर्नाटक के खिलाफ सिर्फ 33 गेंदों में शतक बनाया जो किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा दूसरा सबसे तेज़ लिस्ट ए शतक है.

शुभमन गिल कप्तान बनेंगे

शुभमन गिल का वनडे कप्तान के तौर पर वापसी तय मानी जा रही है. गर्दन की चोट के कारण उन्हें साउथ अफ्रीका सीरीज से बाहर कर दिया गया था. लेकिन अब ठीक होकर वापस आ रहे है. हालांकि उप-कप्तान श्रेयस अय्यर की उपलब्धता को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है, क्योंकि उन्हें अभी तक पूरी तरह फिट घोषित नहीं किया गया है. केएल राहुल ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में टीम की कप्तानी की थी और भारत को 2-1 से सीरीज जिताई थी.