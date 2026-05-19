क्या खत्म हो गया ऋषभ पंत का करियर? उप-कप्तानी गई, वनडे से भी छुट्टी… वापसी करना और भी मुश्किल!

rishabh pant vice-captain removal: क्या ऋषभ पंत का करियर खत्म हो गया है? अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए जब टीम इंडिया का ऐलान हुआ, तो सबसे बड़ा झटका पंत को लगा. लगातार गिरते फॉर्म, आईपीएल में लखनऊ की कप्तानी में नाकामी और घरेलू मैदानों पर टेस्ट सीरीज गंवाने का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है. उप-कप्तानी छिनने और टीम से बाहर होने के बाद अब यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या पंत का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर यहीं तक था. क्या यह पंत के युग का अंत है?

टीम इंडिया के नए उप-कप्तान

दरअसल केएल राहुल अब भारतीय टीम के नए टेस्ट उप-कप्तान बन गए हैं. इससे पहले यह ज़िम्मेदारी ऋषभ पंत के पास थी. हालांकि केएल ने हाल के दिनों में जबरदस्त प्रदर्शन किया है, जबकि पंत संघर्ष कर रहे हैं. इसके अलावा पंत को आगामी तीन मैचों की ODI सीरीज के लिए टीम में शामिल भी नहीं किया गया है. टीम चयन से पहले सामने आई रिपोर्टों के अनुसार चयनकर्ता कथित तौर पर एक लीडरशिप भूमिका में पंत के प्रदर्शन से काफ़ी नाराज थे जिसके बाद यह कड़ा फैसला लेना पड़ा.

एक साल का लंबा सूखा

पंत के प्रदर्शन कि बात करें तो पिछले 12 महीनों में, पंत बल्ले से एक भी बड़ी या असरदार पारी खेलने में नाकाम रहे हैं. पंत का आखिरी टेस्ट शतक जून 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स टेस्ट के दौरान आया था. उस ऐतिहासिक पल के बाद से उनकी फॉर्म तेज़ी से गिरी है. जब कप्तान खुद ही कप्तानी में नाकाम साबित होता है, तो पूरी टीम का ताश के पत्तों की तरह बिखर जाना स्वाभाविक ही है. न्यूज़ीलैंड के खिलाफ बेंगलुरु टेस्ट में टीम का सिर्फ़ 46 रनों पर ढेर हो जाना और साथ ही पुणे और मुंबई में स्पिन के सामने उनका घुटने टेक देना, पंत की गिरती फॉर्म का सबसे पुख्ता सबूत है.

उप-कप्तानी छीनने का फैसला

टीम इंडिया ने पिछले 12 सालों में घरेलू पिचों पर जो अभेद्य किला बनाया था, वह अब ढह गया है. न्यूज़ीलैंड ने भारत को उसके ही घर में 3-0 से हराकर एक ऐतिहासिक घाव दिया. इसके बाद, दक्षिण अफ्रीका ने भी भारतीय परिस्थितियों का फायदा उठाकर टेस्ट सीरीज अपने नाम कर ली. BCCI के गलियारों से आ रही रिपोर्टों से यह साफ है कि बोर्ड फिलहाल भविष्य की टेस्ट टीम के लिए पंत पर दांव लगाने के मूड में नहीं है. ताबूत में आखिरी कील वह नतीजा साबित हुआ जो IPL में पंत की कप्तानी में लखनऊ सुपर जायंट्स का हुआ है.

ऋषभ न सिर्फ़ बल्ले से संघर्ष कर रहे हैं, बल्कि उनकी कप्तानी में टीम का प्रदर्शन भी काफ़ी खराब रहा है. इस IPL सीज़न में ऋषभ पंत ने 12 मैचों में 251 रन बनाए हैं। उनका औसत 27.89 है. वहीं, लखनऊ पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है और प्लेऑफ़ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी है.

बेंच स्ट्रेंथ का त्रिशूल

पंत की मुश्किलें सिर्फ़ उप-कप्तानी छिन जाने तक ही सीमित नहीं हैं. टेस्ट टीम में उनकी अपनी जगह भी अब खतरे में है. भारतीय क्रिकेट के तीन नए दिग्गज, अपने धमाकेदार प्रदर्शन से पंत पर त्रिशूल जैसा वार करने के लिए तैयार हैं. घरेलू क्रिकेट और इंडिया ‘A’ के लिए लगातार रन बनाने वाले ईशान किशन अपनी आक्रामक खेल शैली की बदौलत पंत के सबसे उपयुक्त विकल्प के रूप में उभरे हैं.

संजू सैमसन: व्हाइट-बॉल क्रिकेट में रनों का अंबार लगाने के बाद, सैमसन अब रेड-बॉल क्रिकेट में भी दस्ताने पहनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

ध्रुव जुरेल: इस युवा खिलाड़ी ने टेस्ट फॉर्मेट में अपनी ठोस बल्लेबाजी तकनीक और बेदाग विकेटकीपिंग कौशल से चयनकर्ताओं का दिल जीत लिया है. खेल को नियंत्रित करने की जुरेल की क्षमता अब पंत की कभी-कभार की लापरवाही पर भारी पड़ रही है.

अगर पंत को भारतीय क्रिकेट में अपना खोया साम्राज्य और रुतबा वापस पाना है, तो उन्हें लापरवाही छोड़ बल्ले और कप्तानी दोनों में निरंतरता साबित करनी होगी. वापसी की यह जंग अब पंत के करियर की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है.