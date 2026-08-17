‘कॉमन सेंस’ नहीं है… ऋषभ पंत की समझदारी पर पूर्व क्रिकेटर ने उठाए सवाल, सरेआम लगाई क्लास

Mohammad Kaif On Rishabh Pant: भारत के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की जमकर क्लास लगाई और उनकी कॉमन सेंस पर सवाल उठाए हैं. कैफ का कहना है कि ऋषभ पंत गलत समय पर खराब शॉट खेलकर आउट हुए. दरअसल, श्रीलंका के खिलाफ पहली पारी में ऋषभ पंत (Rishabh Pant) ने 39 रनों की पारी खेली. बैटिंग फ्रेंडली पिच पर पंत के पास बड़ी पारी खेलने का मौका था, लेकिन उन्होंने फिर से पुरानी गलती दोहराई.

इसकी वजह से वह बड़ी पारी नहीं खेल पाए और 62 गेंदों में सिर्फ 39 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. 81वें ओवर में पंत आक्रामक शॉट लगाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन गेंद उनके बल्ले के निचले हिस्से से लगी और मिड-ऑफ पर फील्डर के हाथों में चली गई. अब इस पर मोहम्मद कैफ ने पंत को जमकर लताड़ा है.

पंत में कॉमन सेंस की कमी!

पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ (Mohammad Kaif) ने सोनी स्पोर्ट्स पर कहा, ‘ऋषभ पंत जिस तरह से आउट हुए, उससे मुझे कोई शिकायत नहीं है. वह ऐसे ही खेलते हैं, लेकिन शिकायत कॉमन सेंस की है. यह नई गेंद का पहला ओवर था. उन्होंने उस ओवर में तीन बार उछलने की कोशिश की. कॉमन सेंस कहता है कि कट शॉट खेलें. 5-6 ओवर ओवर तक नई गेंद को देखें. यह टेस्ट मैच की परंपरा है. जो भी उनकी तरह खेलता है, वह कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करता है.’

मोहम्मद कैफ ने आगे कहा कि उन्हें हैरानी हुई कि उन्होंने ओवर की पहली ही गेंद पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की. थोड़ा सोच-समझकर खेलना चाहिए. भले ही बल्लेबाज 150 रन पर हो, नई गेंद आने पर वह कुछ गेंदें खेलता है. उन्होंने कहा कि वे इस मामले में कुछ अंक काट रहे हैं, क्योंकि तर्क और क्रिकेट की समझ दोनों में वह काफी पीछे रह गए.

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पंत कैसे हुए आउट?

ऋषभ पंत शुभमन गिल के आउट होने के बाद देवदत्त पडिक्कल का साथ देने आए थे. उस समय भारतीय टीम का स्कोर 236 पर था. पहले दिन पंत ने शानदार बल्लेबाजी की और श्रीलंकाई गेंदबाजों को खूब परेशान किया. इसके बाद अगले दिन 80 ओवर के बाद श्रीलंका ने दूसरी नई गेंद ली. पंत ने नई गेंद पर भी श्रीलंकाई गेंदबाजों पर हावी होने की कोशिश की. उन्होंने पहली तीन गेंदों पर आगे बढ़कर खेलने की कोशिश की. इसके बाद चौथी बार में वह गेंदबाज के जाल में फंस गए और आउट हो गए. इसी को लेकर मोहम्मद कैफ ने नाराजगी जाहिर की है. उनका कहना है कि पंत को कुछ गेंद डिफेंड करके खेलना चाहिए था.