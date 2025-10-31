India A vs South Africa A: वापसी पर फीके पड़े ऋषभ पंत! चोट के बाद पहले मैच में सिर्फ़ इतने रन

India A vs South Africa A 1st Unofficial Test: भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत चोट से उबरने के बाद आखिरकार क्रिकेट में वापसी कर चुके हैं. उन्होंने शुक्रवार को बेंगलुरु में South Africa A के खिलाफ मल्टी-डे मैच में India A की कप्तानी की, लेकिन वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए. उन्होंने बल्ले से 17 रन बनाए. यह मैच पंत के लिए बेहद खास रहा, क्योंकि इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट के दौरान लगी पैर की चोट के बाद यह उनका पहला मौका था.

चोट के बाद फॉर्म में कमी

यह मैच पंत के लिए एक अहम पड़ाव था. चोट के कारण उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज और ऑस्ट्रेलिया में चल रही सीमित ओवरों की सीरीज से बाहर होना पड़ा था. क्रिकेट से लंबे समय तक दूर रहने के बाद, यह मैच उनकी फिटनेस और फॉर्म को परखने का एक अहम मौका था. हालांकि पंत इस मैच में फिट दिखे, लेकिन उन्हें अपनी पुरानी लय हासिल करने में अभी समय लगेगा.

रन कम मगर पारी शानदार

28 वर्षीय ऋषभ पंत ने अपनी छोटी पारी में कुछ अटैकिंग शॉट खेले. उन्होंने तेज गेंदबाज ओकुल सेले की गेंद पर 2 चौके लगाए. हालांकि, एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में वह अपनी लय खो बैठे. 41वें ओवर में, ओकुहले सेले की एक गेंद पर उनका ऊपरी किनारा लग गया और फाइन लेग पर कैच आउट हो गए, जिससे वह 17 रन बनाकर आउट हो गए. हालांकि उन्होंने ज़्यादा रन नहीं बनाए, लेकिन मैदान पर उनकी वापसी फैंस और टीम इंडिया के लिए एक अहम खबर है.

भारत को फिर मिलेगा पंत का सहारा

फैंस पंत की वापसी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे. उनकी चोट ने भारतीय टीम को, खासकर टेस्ट क्रिकेट में, एक बड़ा झटका दिया है, क्योंकि उनकी आक्रामक बल्लेबाज़ी में साफ़ तौर पर कमी दिख रही थी. इस मैच में उनकी 17 रनों की पारी को भले ही अच्छी शुरुआत न माना जाए, लेकिन यह अच्छी बात है कि वह अब फिट हैं. फैंस को उम्मीद है कि वह जल्द ही अपनी पुरानी, प्रभावशाली फॉर्म में वापसी करेंगे और आने वाले बड़े मैचों में भारतीय टीम को मज़बूती प्रदान करेंगे.

