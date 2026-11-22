Rishabh Pant Century: ऋषभ पंत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में खेले जा रहे पहले टेस्ट में शतक जड़कर इतिहास रच दिया है. वह न्यूजीलैंड में टेस्ट शतक लगाने वाले भारत के पहले विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए हैं. साथ ही पहले एशियाई विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए हैं, जिन्होंने SENA (साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) के सभी देशों में टेस्ट शतक लगाए हैं. वह उस खास क्लब में शामिल हो गए हैं, जिसमें सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और राहुल द्रविड़ जैसे दिग्गज शामिल हैं. हाल ही में केएल ने न्यूजीलैंड में शतक लगाकर इस लिस्ट में जगह बनाई थी. अब पंत भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं.

ऋषभ पंत (Rishabh Pant) सभी SENA देशों में शतक पूरा करने वाले पहले विकेटकीपर बल्लेबाज भी बने हैं. पंत ने साल 2018 में इंग्लैंड में टेस्ट शतक लगाया था. इसके बाद साल 2019 में ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक, फिर 2022 में साउथ अफ्रीका में और अब 2026 में न्यूजीलैंड में टेस्ट शतक लगा दिया है. ऋषभ पंत न्यूजीलैंड के खिलाफ 128 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हुए. इसके दम पर भारत ने 600 रनों का आंकड़ा पार कर लिया. पंत ने छक्के के साथ अपना शतक पूरा किया है.

छक्के के साथ शतक ठोक रचा इतिहास

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने पारी के 147वें ओवर में चौका और छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया. इसी के साथ वह न्यूजीलैंड में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए. उन्होंने 45 साल पुराना सैयद किरमानी का रिकॉर्ड तोड़ दिया. सैयद किरमानी ने बतौर विकेटकीपर 1981 में वेलिंग्टन के मैदान पर ही नाबाद 80 रन की पारी खेली थी. वहीं, अब ऋषभ पंत ने बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज न्यूजीलैंड में 128 रनों की पारी खेल दी है. इसके साथ ही ऋषभ पंत बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने के मामले में तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. एडम गिलक्रिस्ट 17 शतकों के साथ इस लिस्ट में पहले स्थान पर हैं, जबकि एंडी फ्लावर ने 12 शतक लगाकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं.

Test Century No.9 in 📸📸 #NZvIND | @RishabhPant17 https://t.co/Fv4f87XZ6o — BCCI (@BCCI) November 21, 2026

चारों SENA देशों में टेस्ट शतक लगाने वाले एशियाई बल्लेबाज

मोहम्मद अजहरुद्दीन

सचिन तेंदुलकर

सईद अनवर

राहुल द्रविड़

यूनिस खान

कुमार संगकारा

विराट कोहली

केएल राहुल

ऋषभ पंत

बतौर विकेटकीपर सबसे ज्यादा टेस्ट शतक

17- एडम गिलक्रिस्ट

12- एंडी फ्लावर

9- ऋषभ पंत

8- लेस एम्स

दुनिया के सिर्फ तीसरे ऐसे विकेटकीपर

न्यूजीलैंड में शतक लगाने के बाद ऋषभ पंत ने एक और बड़ा कीर्तिमान रच दिया है. वह दुनिया के सिर्फ तीसरे ऐसे विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, जिन्होंने चारों SENA (साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) देशों में शतक लगाया है. पंत से पहले सिर्फ एडम गिलक्रिस्ट और जॉनी बेयरस्टो ने यह कारनामा किया था. अब पंत ने यह कारनामा कर दिखाया है. वह ऐसा करने वाले छठे भारतीय बल्लेबाज भी हैं.

भारत को मिली 300+ रन की लीड

भारतीय टीम ने पहली पारी में 6 विकेट के नुकसान पर 669 रन बना लिए हैं, जिससे भारत ने 301 रन की लीड हासिल कर ली है. भारत की ओर से केएल राहुल ने 136 रन बनाए, जबकि ऋषभ पंत ने 128 रनों की पारी खेली. वहीं, कप्तान शुभमन गिल ने 98 रन बनाए, जबकि यशस्वी जायसवाल ने 85 और देवदत्त पडिक्कल ने 80 रनों की पारी खेली. अब ध्रुव जुरेल ने भी अर्धशतक लगा दिया है. वह 64 गेंद पर 57 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि दूसरे छोर पर वाशिंगटन सुंदर 15 रन बनाकर क्रीज पर हैं.