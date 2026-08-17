Home > खेल > ऋषभ पंत खुद बर्बाद कर रहे अपना करियर? गॉल टेस्ट में दोहराई वही गलती, जिसके चलते छिनी थी उप-कप्तानी!

ऋषभ पंत खुद बर्बाद कर रहे अपना करियर? गॉल टेस्ट में दोहराई वही गलती, जिसके चलते छिनी थी उप-कप्तानी!

Rishabh Pant, IND vs SL: श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट में टीम इंडिया को ऋषभ पंत के बल्ले से बड़ी पारी की उम्मीद थी. ऋषभ पंत लय में भी नजर आ रहे थे, लेकिन अपनी जिद के कारण जल्दी आउट होकर पवेलियन लौट गए.

By: Ankush Upadhayay | Published: August 17, 2026 4:57:10 PM IST

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत.
भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत.


Rishabh Pant, IND vs SL: भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत एक बार फिर अपनी पुरानी गलती दोहराई है, जिसके लिए उनकी खूब आलोचना की जा रही है. गॉल टेस्ट के दूसरे दिन ऋषभ पंत के पास बड़ी पारी खेलने का मौका था, लेकिन उन्होंने खुद अपना विकेट थ्रो कर दिया. वह सिर्फ 39 के स्कोर पर आउट होकर पवेलियन लौट गए. हालांकि बड़ी समस्या यह नहीं है कि ऋषभ पंत बड़ी पारी नहीं खेल पाए, बल्कि परेशानी यह है कि वह बार-बार ही एक ही गलती से आउट हो रहे हैं. दरअसल, ऋषभ पंत अक्सर अपने आक्रामक अंदाज की वजह से विपक्षी गेंदबाजों को अपना विकेट लेने का मौका देते हैं. इसकी वजह से कई बार टीम इंडिया मुश्किल में भी फंस जाती है.

पंत ने दोहराई पुरानी गलती

ऋषभ पंत (Rishabh Pant) टेस्ट क्रिकेट में भारत के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक हैं. वह टेस्ट में विपक्षी गेंदबाजों के खिलाफ काउंटर अटैक करने के लिए जाने जाते हैं. हालांकि कई बार ऐसा होता है जब पंत खराब शॉट खेलकर आउट हो जाते हैं. गॉल टेस्ट में भी ऋषभ पंत ने ऐसा ही किया. श्रीलंकाई स्पिनर केशरा नुवांता की सामने वह एक ही ओवर में 3 बार उछले. इसके बाद चौथी बार में गेंदबाज ने चालाकी दिखाई और गेंद को थोड़ी हवा दी. पंत ने बाहर निकलकर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग नहीं कर पाए. इसकी वजह से गेंद मिड ऑफ पर तैनात फील्डर के हाथों में चली गई.

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पंत की कॉमन सेंस पर सवाल!

ऋषभ पंत के खराब शॉट खेलकर आउट होने पर फैंस भी उनकी खूब आलोचना कर रहे हैं. इसके अलावा पूर्व क्रिकेटर्स और एक्सपर्ट भी उन्हें खराब शॉट खेलने से बचने की सलाह दे रहे हैं. पंत के आउट होने को लेकर पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने उनकी कॉमन सेंस पर सवाल खड़े कर दिए. कैफ ने कहा कि पंत ने नई गेंद के पहले ही ओवर में अटैक करने की कोशिश की, जबकि उन्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए था. बता दें कि इससे पहले भी कई बार उन्हें गैर-जिम्मेदाराना और लापरवाह बताया गया है. कई लोगों का मानना है कि ऋषभ पंत अपनी बेपरवाही और गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार से अपनी टैलेंट के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं.

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पंत खुद बर्बाद कर रहे अपना करियर?

ऋषभ पंत अपने करियर के जिस मोड़ पर खड़े हैं, उन्हें थोड़ा संभलकर बल्लेबाजी करनी चाहिए. टीम इंडिया में कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है. ऐसे में ऋषभ पंत को जिम्मेदारी के साथ खेलना होगा, वरना उनका करियर भी खतरे में पड़ सकता है. ध्रुव जुरेल पहले से ही विकेटकीपर के तौर पर ऋषभ पंत की जगह लेने के लिए तैयार हैं. ऐसे में अगर ऋषभ पंत बार-बार ऐसी गलती दोहराते हैं, तो टीम में अपनी जगह खो सकते हैं. आपको याद होगा कि कुछ समय पहले ही टीम मैनेजमेंट ने टेस्ट में ऋषभ पंत को उप-कप्तानी के पद से हटाया है. इसका मतलब साफ है कि अगर वह अपनी गलती को नहीं सुधारते हैं, तो आने वाले समय में उनकी जगह किसी दूसरे खिलाड़ी को मौका मिल सकता है.

Tags: IND vs SLrishabh pant
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