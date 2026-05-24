Rishabh Pant: अब नहीं मिलेगी माफी! संजीव गोयनका छीनेंगे ऋषभ पंत से कप्तानी? लगातार 2 खराब सीजन की सजा

Rishabh Pant IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 19वें सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स का सफर खत्म हो चुका है. पिछले साल की तरह इस सीजन भी ऋषभ पंत की अगुवाई में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG)ने निराशाजनक प्रदर्शन किया. आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स को 14 मैचों में सिर्फ 4 जीत मिली, जबकि 10 हार का सामना करना पड़ा. ऋषभ पंत की कप्तानी में कोई असर नहीं दिखा. साथ ही वह बल्ले से भी कोई कमाल नहीं कर पाया.

इसके चलते उनकी टीम ने इस सीजन प्वाइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी 10वें पायदान पर फिनिश किया है. ऐसे में अब शायद लखनऊ की टीम ऋषभ पंत (Rishabh Pant) से मूव-ऑन करने की तैयारी कर रही है. दरअसल, पंजाब किंग्स के खिलाफ हार के बाद LSG के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेटर टॉम मूडी ने ऐसा बयान दिया है, जिससे संकेत मिलते हैं कि पंत अगले सीजन कप्तानी नहीं कर पाएंगे.

टॉम मूडी के बयान से मची हलचल

मैच के बाद टॉम मूडी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए. इस दौरान टॉम मूडी ने कहा कि ​​टीम की लीडरशिप एक ऐसा मुद्दा है, जिस पर फ्रेंचाइजी भविष्य में गंभीरता से विचार करेगी. उन्होंने कहा कि अगले सीजन में बदलाव संभव है, लेकिन ऐसा लगता है कि हमें एक नए सिरे से शुरुआत करने पर विचार करने की जरूरत है. टॉम मूडी ने आगे कहा कि टीम मैनेजमेंट इस पूरे सीजन पर शांत दिमाग से विचार करेगी. टीम की लीडरशिप पर गंभीरता से विचार किया जाएगा. इससे साफ होता है कि टीम मैनेजमेंट अगले सीजन से पहले बड़े फैसले लेने वाली है, जिसमें पंत की कप्तानी भी छीनी जा सकती है.

IPL 2026 में पंत का खराब प्रदर्शन

ऋषभ पंत आईपीएल 2026 में कप्तानी से लेकर बल्लेबाजी में भी संघर्ष करते दिखाई दिए. कई विदेशी दिग्गजों और भारतीय स्टार्स से भरी लखनऊ सुपर जायंट्स पूरे सीजन बिखरी हुई नजर आई. सीजन के कई मैचों में ऋषभ पंत की कप्तानी पर भी सवाल खड़े हुए. इसके अलावा वह बल्ले से भी कोई कमाल नहीं कर पाए. इस सीजन में पंत के बल्ले से 14 मैचों में 138.05 की स्ट्राइक रेट से सिर्फ 312 रन आए हैं. इसमें सिर्फ एक अर्धशतक शामिल रहा.

पंत को LSG ने 27 करोड़ में खरीदा

लखनऊ सुपर जायंट्स ने ऋषभ पंत को साल 2025 के मेगा ऑक्शन में खरीदा था. फ्रेंचाइजी ने पंत पर 27 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी, जिससे वह आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने. आईपीएल 2025 में शर्मनाक प्रदर्शन के बावजूद फ्रेंचाइजी ने अगले सीजन के लिए पंत को रिटेन किया. फिर भी ऋषभ पंत आईपीएल 2026 में कोई कमाल नहीं कर पाए. यही वजह है कि अब फ्रेंचाइजी ऋषभ पंत को कप्तानी से हटाने पर विचार कर रही है.