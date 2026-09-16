Home > खेल > Rishabh Pant: ऋषभ पंत वेस्टइंडीज सीरीज से बाहर, मगर इस टीम के बने कप्तान, सिर्फ 1 मैच की मिली जिम्मेदारी

Rishabh Pant: ऋषभ पंत वेस्टइंडीज सीरीज से बाहर, मगर इस टीम के बने कप्तान, सिर्फ 1 मैच की मिली जिम्मेदारी

Rishabh Pant Captain Rest Of India: ऋषभ पंत को वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए मौका नहीं दिया गया है, लेकिन उन्हें नई जिम्मेदारी मिली है. BCCI ने पंत को ईरानी कप के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया का कप्तान बनाया है.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 16, 2026 10:53:07 PM IST

ऋषभ पंत को ईरानी कप के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया की कप्तानी मिली.
ऋषभ पंत को ईरानी कप के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया की कप्तानी मिली.


Rishabh Pant Captain Rest Of India: भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत (Rishabh Pant) को एक बार फिर झटका लगा है. वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में ऋषभ पंत को मौका नहीं दिया गया है. उनकी जगह ध्रुव जुरेल को इस सीरीज के लिए बैकअप विकेटकीपर के तौर पर चुना गया है. ऐसे में एक बार फिर ऋषभ पंत के व्हाइट बॉल करियर पर खतरा मंडराने लगा है. हालांकि इस बीच उनके लिए एक खुशखबरी भी आई है. दरअसल, BCCI की सिलेक्शन कमेटी ने ऋषभ पंत को ईरानी कप के लिए बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. बोर्ड ने पंत को रेस्ट ऑफ इंडिया (Rest Of India) का कप्तान बनाया है. वह ईरानी कप में रणजी ट्रॉफी चैंपियन जम्मू-कश्मीर के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे.

सिर्फ एक मैच के कप्तान बने पंत

BCCI ने ऋषभ पंत को सिर्फ मैच के लिए कप्तान बनाया है. दरअसल, ईरानी कप में सिर्फ एक फाइनल मुकाबला खेला जाता है, जो रेड बॉल फॉर्मेट में होता है. इस फाइनल मुकाबले में रणजी ट्रॉफी चैंपियन का मुकाबला रेस्ट ऑफ इंडिया से होता है, जिसमें देश के उभरते स्टार खिलाड़ी शामिल होते हैं. पिछले रणजी ट्रॉफी सीजन में जम्मू-कश्मीर चैंपियन बनी थी. इसी वजह से ईरानी कप का फाइनल मुकाबला जम्मू-कश्मीर और रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच खेला जाएगा. इसमें ऋषभ पंत रेस्ट ऑफ इंडिया की कप्तानी करते दिखाई देंगे. यह मुकाबला 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर के तक जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम में खेला जाएगा.

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पंत की टीम में कई स्टार खिलाड़ी शामिल

ऋषभ पंत की टीम में कई स्टार खिलाड़ी भी शामिल हैं. उनकी टीम में स्टार बल्लेबाज सरफराज खान को भी मौका मिला है, जो उप-कप्तान के रोल में नजर आएंगे. वहीं, स्पिन गेंदबाज मानव सुथार भी स्क्वाड में मौका दिया गया है. इसके अलावा भारतीय तेज गेंदबाज आकाशदीप भी ईरानी कप में वापसी कर रहे हैं. वह लंबे समय से चोट के चलते मैदान से दूर चल रहे हैं. हालांकि वह तभी खेलेंगे, जब फिटनेस टेस्ट पास कर लेंगे.

रेस्ट ऑफ इंडिया की स्क्वाड

ऋषभ पंत (कप्तान-विकेटकीपर), सनत सांगवान, शिखर मोहन, सुदीप घरामी, सरफराज खान (उप-कप्तान), स्मरण रविचंद्रन, मानव सुथार, सारांश जैन, आकाश दीप* (फिटनेस पर निर्भर), मुकेश कुमार, मुकेश चौधरी, आर्यन जुयाल (विकेटकीपर, आर्यन पांडे, अनुकूल रॉय, आयुष दोसेजा.

Tags: Irani Cuprishabh pant
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