Rishabh Pant World Record: भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रच दिया है. ऋषभ पंत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने इस मामले में इग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को पीछे छोड़ दिया है. पंत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में यह कारनामा किया. उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली पारी में 39 गेंद पर 23 रन बनाए, जिसमें उनके बल्ले से 1 चौका और 1 छक्का आया. ऋषभ पंत ने कीवी तेज गेंदबाज जैकब डफी की गेंद पर सिक्स लगाकर यह वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया. भारत और न्यूजीलैंड के बीच क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल मैदान पर दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है.

WTC में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बैटर

ऋषभ पंत ने भारतीय टीम की पारी के 25वें ओवर की दूसरी गेंद पर जैकब डफी के खिलाफ शानदार छक्का लगाया. इसी के साथ ही उन्होंने बेन स्टोक्स को पीछे छोड़ दिया. ऋषभ पंत अभी तक WTC में 44 मैच की 76 पारियों में 89 छक्के लगा चुके हैं. वहीं, बेन स्टोक्स ने इंग्लैंड के लिए 64 WTC मैचों में 117 पारियों में 88 छक्के लगाए थे. अब ऋषभ पंत उनसे आगे निकल चुके हैं.

इस लिस्ट में तीसरे तीसरे नंबर पर पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा हैं. उन्होंने 40 टेस्ट में 56 छक्के लगाए हैं. वहीं, चौथे नंबर पर भारतीय कप्तान शुभमन गिल आते हैं. गिल ने 44 WTC टेस्ट मैच में 48 छक्के लगाए हैं. इसके अलावा यशस्वी जायसवाल 45 छक्के के साथ 5वें नंबर पर मौजूद हैं.

टेस्ट में सबसे ज्यादा सिक्स

टेस्ट इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने की बात करें, तो बेन स्टोक्स इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं. बेन स्टोक्स ने टेस्ट में 138 छक्के लगाए हैं, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है. इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर ऋषभ पंत हैं. वह अभी तक टेस्ट क्रिकेट में 109 छक्के लगा चुके हैं. इसके अलावा तीसरे नंबर पर ब्रेंडन मैकुलम हैं, जिनके नाम 107 छक्के दर्ज हैं.

दूसरे टेस्ट का क्या हाल?

भारत-न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच क्राइस्टचर्च में खेला जा रहा है, जिसमें टीम इंडिया मुश्किल में पड़ गई है. दरअसल, न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 356 रन बनाए. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम ने सिर्फ 33 रन के स्कोर पर 2 विकेट गंवा दिए. फिर 104 रन के स्कोर तक 5 विकेट खो दिए. सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (0), कप्तान शुभमन गिल 17 और पडिक्कल 21 रन बनाकर आउट हुए. इसके अलावा ऋषभ पंत 23 और केएल राहुल 23 रन ही बना पाए. फिलहाल वाशिंगटन सुंदर और ध्रुव जुरेल ने टीम इंडिया की पारी को संभाला है.