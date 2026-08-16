ऋषभ पंत का टेस्ट में महारिकॉर्ड… एडम गिलक्रिस्ट को छोड़ा पीछे, ऐसा करने वाले पहले विकेटकीपर

Rishabh Pant World Record: भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रच दिया है. श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट की पहली पारी मे पंत ने ऐसा कारनामा किया, जो उनसे पहले कोई विकेटकीपर बल्लेबाज नहीं कर पाया. ऋषभ पंत ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक नाबाद 27 रनों की पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 3 चौके और 1 छक्का आया. पंत ने एक छक्का लगाते ही ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज विकेटकीपर एडम गिलक्रिस्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया.

ऋषभ पंत विदेशी धरती पर टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले विकेटकीपर बन गए हैं. उन्होंने बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज विदेशी धरती पर 57 छक्के लगाए हैं. इससे पहले ये रिकॉर्ड एडम गिलक्रिस्ट के नाम दर्ज था, जिन्होंने 56 छक्के लगाए थे.

पंत के नाम दर्ज हुआ वर्ल्ड रिकॉर्ड

अब ऋषभ पंत दूसरे देशों में सबसे ज्यादा टेस्ट सिक्स लगाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए हैं. इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर

एडम गिलक्रिस्ट (56 छक्के) हैं, जबकि तीसरे नंबर पर पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी (37 सिक्स) मौजूद हैं.

ऋषभ पंत (भारत)- 57 छक्के

एडम गिलक्रिस्ट- 56 छक्के

एमएस धोनी- 37 छक्के

क्विंटन डी कॉक- 18 छक्के

रॉड मार्श-16 छक्के

इतिहास रचने की कगार पर ऋषभ पंत

ऋषभ पंत (Rishabh Pant) के नाम टेस्ट क्रिकेट में 98 छक्के हो गए हैं. वह टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने के मामले में संयुक्त रूप से चौथे नंबर पर हैं. उनसे आगे सिर्फ 3 बल्लेबाज हैं, जिन्होंने 100 या उससे ज्यादा सिक्स लगाए हैं. अगर ऋषभ पंत श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट मैच के दूसरे दिन 2 सिक्स लगा देते हैं, तो वह टेस्ट में भारत के लिए 100 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन जाएंगे. वहीं, ओवरऑल वह चौथे ऐसे बल्लेबाज बन जाएंगे, जिन्होंने टेस्ट में 100 छक्के लगाए हैं.

ये भी पढ़ें: AUS vs BAN: ऑस्ट्रेलिया में बांग्लादेश का धमाका, पहली बार कंगारुओं को टेस्ट में चटाई धूल, 9 विकेट से जीता मैच

टेस्ट में सबसे ज्यादा सिक्स

बेन स्टोक्स- 138 सिक्स

ब्रेंडन मैकुलम- 107 सिक्स

एडम गिलक्रिस्ट- 100 सिक्स

ऋषभ पंत- 98 सिक्स

टिम साउदी- 98 सिक्स

क्रिस गेल- 98 सिक्स

टेस्ट मैच का क्या हाल?

मैच की बात करें, तो भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था. भारत की ओर से यशस्वी जायसवाल 32 रन बनाकर रन आउट हुए. इसके बाद केएल राहुल 77 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौट गए. वहीं, कप्तान शुभमन गिल 16 रन बनाकर आउट हो गए. फिलहाल देवदत्त पडिक्कल 131 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं, जबकि दूसरे छोर पर ऋषभ पंत 27 रन बनाकर खेल रहे हैं. भारत ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 288 रन बना लिए हैं. दूसरे दिन बारिश होने की वजह से अभी तक खेल शुरू नहीं हो पाया है.