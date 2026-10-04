Rishabh Pant: कभी इंग्लैंड को पीटा, कभी ऑस्ट्रेलिया का तोड़ा घमंड, फिर भीषण हादसे का हुए शिकार… फिल्म से कम नहीं पंत की कहानी

Rishabh Pant Birthday: भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत आज (4 अक्टूबर 2026) को अपना 29वां बर्थडे मना रहे हैं. ऋषभ पंत का जन्म 4 अक्टूबर 1997 को उत्तराखंड के हरिद्वार में हुआ था, लेकिन बाद में वो दिल्ली में शिफ्ट हो गए. 29 साल के ऋषभ पंत अपनी बेखौफ बल्लेबाजी और मजाकिया अंदाज के लिए जाने जाते हैं. उनकी जिंदगी उतार-चढ़ाव से भरी रही है. पंत ने साल 2017 में अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की थी.

उन्होंने बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ पहला टी20 इंटरनेशनल मैच खेला था. इसके बाद उन्होंने 18 अगस्त 2018 को इंग्लैंड के नॉटिंघम में अपना टेस्ट डेब्यू किया. इसके बाद 21 अक्टूबर 2018 को पंत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ गुवाहाटी में वनडे डेब्यू किया. हालांकि आज के समय में ऋषभ पंत सिर्फ भारत की टेस्ट टीम का हिस्सा बनकर रहे गए हैं.

इंग्लैंड को पीटा, ऑस्ट्रेलिया का तोड़ा घमंड?

ऋषभ पंत दुनिया के सबसे खतरनाक विकेटकीपर बल्लेबाजों में गिने जाते हैं. खासकर टेस्ट क्रिकेट में ऋषभ पंत ने पूरी दुनिया में अपना दबदबा दिखाया है. उन्होंने भारत को साल 2021 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टेस्ट सीरीज जिताने में अहम भूमिका निभाई थी. ऋषभ पंत की नाबाद 89 रनों की पारी के दम पर भारत ने ऑस्ट्रेलिया को गाबा टेस्ट में हराया था. उस मैदान पर ऑस्ट्रेलिया ने 32 सालों से मैच नहीं हारा था. इस दौरे पर ऋषभ पंत ने भारत को ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी.

ऑस्ट्रेलिया के अलावा पंत ने इंग्लैंड में भी अपना दबदबा दिखाया. उन्होंने साल 2018 में इंग्लैंड दौरे पर द ओवल मैदान पर शानदार शतक लगाया. उन्होंने इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों के खिलाफ आक्रामक बल्लेबाजी की. टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने अपनी बेखौफ बल्लेबाजी से सभी का दिल जीत लिया.

भीषण कार हादसे का हुए शिकार

ऋषभ पंत की जिंदगी में सबसे बुरा दौर साल 2022 के अंत में आया. 30 दिसंबर 2022 को दिल्ली-देहरादून हाईवे पर उनकी कार एक भयानक एक्सीडेंट का शिकार हो गई. पंत की गाड़ी डिवाइडर से टकराकर पलट गई और उसमें आग लग गई. पंत ने किसी तरह विंडशील्ड (शीशा) तोड़कर अपनी जान बचाई. इस भीषण हादसे में पंत को गंभीर चोटें आईं. उनके चेहरे पर कई टांके लगे और पीठ पूरी तरह छिल गई. इतना ही नहीं, उनके दाहिने घुटने के लिगामेंट पूरी तरह टूट गया था.

इस हादसे के बाद डॉक्टरों ने पंत को कहा था कि वो शायद फिर कभी क्रिकेट नहीं खेल पाएगे. क्रिकेट तो दूर की बात है, डॉक्टर्स को शक था कि वो शायद अपने पैरों पर दोबारा चल भी नहीं पाएंगे. इसके बावजूद ऋषभ पंत ने हार नहीं मानी. उन्होंने कड़ी मेहनत और जुनून के दम पर 16 महीनों तक सख्त रिहैब किया. उन्होंने मौते के मुंह से निकलकर एक बार फिर से चलना सीखा. बाद में उन्होंने मैदान पर भी वापसी की.

ऋषभ पंत की ऐतिहासिक वापसी

ऋषभ पंत ने हादसे की चोट से उबरने के बाद IPL 2024 में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान के तौर पर मैदान पर वापसी की. फिर उसी साल पंत ने भारतीय टीम के साथ टी20 वर्ल्ड कप भी जीता. इसके बाद सितंबर 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में वापसी की और फिर से एक शानदार शतक लगा दिया.

ऋषभ पंत का करियर

29 साल के ऋषभ पंत के टेस्ट में भारत के लिए 52 मैच खेले हैं, जिसमें 43.82 की औसत से 3,725 रन बनाए हैं. इसमें 8 शतक और 21 अर्धशतक शामिल हैं. इसके अलावा वनडे में पंत ने 31 मैचों में 33.50 की औसत से 871 रन बनाए हैं. इसमें उनके बल्ले से 1 शतक और 5 अर्धशतक आए हैं. वहीं, टी20 इंटरनेशनल में पंत के बल्ले से 66 पारियों में 1209 रन आए हैं, जिसमें 3 अर्धशतक शामिल हैं. ऋषभ पंत अभी भारतीय टेस्ट टीम के अहम खिलाड़ी हैं, लेकिन वो वनडे और टी20 टीम से दूर चल रहे हैं.