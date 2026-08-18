पंत जैसा कोई नहीं! ऋषभ ने टेस्ट में जड़ा सबसे तेज छक्कों का शतक, दिग्गजों को छोड़ा पीछे

Rishabh Pant 100 Test Sixes: भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रच दिया है. श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट के चौथे दिन पंत ने 66 रनों की तूफानी पारी खेली. इस पारी के दौरान पंत के बल्ले से 8 चौके और 2 छक्के आए. इसी के साथ ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. ऋषभ पंत टेस्ट में सबसे तेज 100 छक्के पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने अपने 51वें टेस्ट मैच में यह मुकाम हासिल किया. इतना ही नहीं, वह भारत के इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने टेस्ट में 100 छक्कों का जादुई आंकड़ा छुआ है. अभी तक कोई भारतीय बल्लेबाज टेस्ट में 100 छक्के नहीं लगा पाया था.

पंत टेस्ट में 100 छक्के जड़ने वाले चौथे बल्लेबाज

ऋषभ पंत (Rishabh Pant) टेस्ट क्रिकेट इतिहास में 100 छक्के लगाने वाले दुनिया के सिर्फ चौथे बल्लेबाज हैं. पंत से पहले एडम गिलक्रिस्ट, ब्रेंडन मैकुलम और बेन स्टोक्स ने यह कारनामा किया था. अब पंत का नाम भी इस खास लिस्ट में जुड़ गया है.

टेस्ट में सबसे ज्यादा सिक्स

बेन स्टोक्स- 138 छक्के (220 पारियां)

ब्रेंडन मैकुलम- 107 छक्के (176 पारियां)

ऋषभ पंत- 100 छक्के (89 पारियां)

एडम गिलक्रिस्ट- 100 छक्के (137 पारियां)

Maximum number 1⃣0⃣0⃣ in Test Cricket for Rishabh Pant! 💥 He becomes the first #TeamIndia batter to reach that special milestone in men’s cricket 🫡🫡 Updates ▶️ https://t.co/M9LVyCAp8y#SLvIND pic.twitter.com/24yVuJ7FzX — BCCI (@BCCI) August 18, 2026





लाहिरा कुमारा को हुक मारकर पंत ने रचा इतिहास

ऋषभ पंत ने श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट मैच में अपनी दूसरी पारी में 100 छक्कों का आंकड़ा पूरा किया. उन्होंने पहली पारी में एक छक्का लगाया था. इसके बाद दूसरी पारी में अपनी 14वीं गेंद पर तेज गेंदबाज लाहिरू कुमारा को लॉन्ग-ऑफ के ऊपर से छक्का लगाया. इसके बाद उन्होंने कुमारा की ही गेंद पर फाइन लेग के ऊपर से ट्रेडमार्क हुक शॉट लगाकर छक्का लगाया. इसके साथ ही उन्होंने 53 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया और साथ ही छक्कों को शतक भी पूरा किया.

Rishabh Pant stepped out and sent that one straight into the Galle skyline. 🚀 Watch #SLvIND, 1st Test | Day 4, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #SonyLIV #BeautifulGameOfTestCricket pic.twitter.com/rqOJoGZChq — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) August 18, 2026

मैच का क्या हाल?

भारतीय टीम टेस्ट मैच के चौथे दिन अपनी दूसरी पारी खेलने उतरी. भारत के पास पहले से 178 रनों की लीड थी. ऐसे में टीम ने आक्रामक बल्लेबाजी करके बड़ा स्कोर बनाने के इरादे से मैदान पर उतरी. भारत की ओर से केएल राहुल ने 35 और देवदत्त पडिक्कल ने 44 रन बनाए. वहीं, यशस्वी जायसवाल बिना खाता खोले आउट हो गए, जबकि कप्तान शुभमन गिल ने सिर्फ 8 रन बनाए. इसके बाद ऋषभ पंत ने पारी को आगे बढ़ाया. उन्होंने 69 गेंदों पर 66 रनों की पारी खेली थी. भारत ने इस पारी में 9 विकेट के नुकसान पर 191 रन बना लिए हैं.