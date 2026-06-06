Rishabh Pant Record: धोनी के एलीट क्लब में होगी पंत की एंट्री, ऐसा करने वाले बनेगें तीसरे बल्लेबाज

Rishabh Pant: ऋषभ पंत अफगानिस्तान के ख़िलाफ एकमात्र टेस्ट में भारत के डेज़िग्नेटेड विकेटकीपर-बैटर होंगे, जो शनिवार (6 जून) से न्यू चंडीगढ़ के मुल्लनपुर में महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा. मुल्लनपुर में पहले टेस्ट मैच में भारत की प्लेइंग XI का हिस्सा बनकर पंत भारतीय खिलाड़ियों की एक खास लिस्ट में MS धोनी के साथ शामिल हो जाएंगे.
न्यू चंडीगढ़ में अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ एकमात्र टेस्ट पंत का डेज़िग्नेटेड विकेटकीपर-बैटर के तौर पर भारत के लिए 50वां टेस्ट मैच होगा. 28 साल के पंत, MS धोनी और सैयद किरमानी के बाद डेज़िग्नेटेड विकेटकीपर-बैटर के तौर पर 50 या उससे ज़्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले तीसरे खिलाड़ी बन जाएंगे.
धोनी डेज़िग्नेटेड विकेटकीपर-बैटर के तौर पर सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में टॉप पर हैं. भारत के पूर्व कप्तान ने 2005 में टेस्ट डेब्यू किया था और कुल 90 टेस्ट (सभी विकेटकीपर के तौर पर) खेले थे. भारत के लिए उनका आखिरी टेस्ट दिसंबर 2014 में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ था.
हाल ही में स्टार भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत का समय अच्छा नहीं रहा है. उनकी कप्तानी में, लखनऊ सुपर जायंट्स IPL में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली टीम थी, जिससे उन्हें इस्तीफा देना पड़ा. हालांकि, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है.
भारत के लिए विकेटकीपर-बल्लेबाज के रूप में सबसे ज्यादा टेस्ट मैच
|खिलाड़ी
|मैच
|रन
|सर्वोच्च स्कोर
|औसत
|शतक/अर्धशतक
|एमएस धोनी
|90
|4,876
|224
|38.09
|6/33
|सैयद किरमानी
|88
|2,759
|102
|27.04
|2/2
|ऋषभ पंत
|49
|3,476
|159*
|42.91
|8/18
|किरण मोरे
|49
|1,285
|73
|25.70
|0/7
|फारुख इंजीनियर
|46
|2,611
|121
|31.08
|2/16
|नयन मोंगिया
|44
|1,442
|152
|24.03
|1/6
धोनी एक डेज़िग्नेटेड विकेटकीपर-बैटर के तौर पर सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में टॉप पर हैं. भारत के पूर्व कप्तान ने 2005 में टेस्ट डेब्यू किया और कुल 90 टेस्ट (सभी विकेटकीपर के तौर पर) खेले. भारत के लिए उनका आखिरी टेस्ट दिसंबर 2014 में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था.
दूसरी तरफ किरमानी ने 1976 से 1986 तक भारत के लिए विकेटकीपर-बैटर के तौर पर 88 टेस्ट खेले. उन 88 मैचों में, किरमानी, जो भारत की 1983 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के सदस्य थे, ने दो सेंचुरी और 12 फिफ्टी की मदद से 2,759 रन बनाए.
डेजिग्नेटेड विकेटकीपर-बैटर के तौर पर सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड मार्क बाउचर के नाम है. बाउचर ने 1997 से 2012 तक साउथ अफ्रीका और ICC वर्ल्ड XI के लिए विकेटकीपर के तौर पर 147 टेस्ट खेले और 5,515 रन बनाए.
विकेटकीपर-बल्लेबाज के रूप में सबसे ज्यादा टेस्ट मैच
|खिलाड़ी
|देश
|मैच
|रन
|सर्वोच्च स्कोर
|मार्क बाउचर
|दक्षिण अफ्रीका, ICC
|147
|5,515
|125
|इयान हीली
|ऑस्ट्रेलिया
|119
|4,356
|161*
|एडम गिलक्रिस्ट
|ऑस्ट्रेलिया
|96
|5,570
|204*
|रॉड मार्श
|ऑस्ट्रेलिया
|96
|3,633
|132
|एलन नॉट
|इंग्लैंड
|95
|4,389
|135
भारत के लिए अपने 50वें टेस्ट मैच में पंत के पास टेस्ट मैचों में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने का भी मौका होगा.
टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज
|खिलाड़ी
|टीम
|मैच
|रन
|छक्के
|बेन स्टोक्स
|इंग्लैंड
|121*
|7,228
|136*
|ब्रेंडन मैकुलम
|न्यूज़ीलैंड
|101
|6,453
|107
|एडम गिलक्रिस्ट
|ऑस्ट्रेलिया
|96
|5,570
|100
|क्रिस गेल
|वेस्टइंडीज
|103
|7,214
|98
|टिम साउदी
|न्यूज़ीलैंड
|107
|2,245
|98
|जैक्स कैलिस
|दक्षिण अफ्रीका, ICC
|166
|13,289
|97
|ऋषभ पंत
|भारत
|49
|3,476
|94
|वीरेंद्र सहवाग
|भारत, ICC
|104
|8,586
|91
|एंजेलो मैथ्यूज
|श्रीलंका
|119
|8,214
|90
|ब्रायन लारा
|वेस्टइंडीज, ICC
|131
|11,953
|88
|रोहित शर्मा
|भारत
|67
|4,301
|88
2018 में किया था टेस्ट डेब्यू
पंत ने लगभग आठ साल पहले 2018 में टेस्ट में डेब्यू किया था और अब वह अपना 50वां टेस्ट खेल रहे हैं. अपने 49 टेस्ट करियर में, उन्होंने 43 की औसत से 3,476 रन बनाए हैं, साथ ही 160 कैच और 16 स्टंपिंग भी की हैं. रनों के मामले में पंत पहले ही किरमानी (2,759) से आगे निकल चुके हैं, जबकि वह धोनी (4,876) से ज़्यादा पीछे नहीं हैं. पंत (176) आउट होने के मामले में धोनी (294) और किरमानी (198) के बाद तीसरे नंबर पर बने हुए हैं.
सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी
ऋषभ पंत इस फ़ॉर्मेट में भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं. इसका मतलब है कि उन्होंने विराट कोहली से ज़्यादा रन बनाए हैं. 18 अगस्त 2018 को टेस्ट डेब्यू करने वाले पंत ने 49 टेस्ट मैचों की 86 पारियों में 3,476 रन बनाए हैं. वहीं, विराट कोहली ने 55 टेस्ट मैचों की 94 पारियों में सिर्फ़ 3,436 रन बनाए हैं. पंत के टेस्ट डेब्यू के बाद से सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज़ों की लिस्ट में रवींद्र जडेजा तीसरे नंबर पर हैं, जिन्होंने 53 टेस्ट मैचों की 80 पारियों में 2,899 रन बनाए हैं.