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Video: जिम में भिड़ गए KKR के खिलाड़ी! कीवी स्टार ने पकड़ा गला, तो रिंकू सिंह ने उठाकर पटका

Viral Video: केकेआर का आखिरी लीग मैच दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ होगा, जो ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा. इस मैच से पहले केकेआर के खिलाड़ी मस्ती करके अपना मूड रिलैक्स कर कर रहे हैं. देखें वीडियो...

By: Ankush Upadhayay | Published: May 24, 2026 3:04:07 PM IST

रिंकू सिंह और टिम सीफर्ट की लड़ाई.
रिंकू सिंह और टिम सीफर्ट की लड़ाई.


Viral Video: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में जगह बनाने की उम्मीद अभी भी जिंदा है. केकेआर की टीम सीजन के लीग स्टेज का आखिरी मैच रविवार शाम को खेलने के लिए उतरेगी. यह मुकाबला केकेआर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में होगा. केकेआर की टीम इस मैच में जीत हासिल करके सीजन का शानदार अंत करना चाहेगी. साथ ही प्लेऑफ का टिकट भी मिल सकता है. ऐसे में यह मैच केकेआर के लिए करो यो मरो का मुकाबला होने वाला है.

इस अहम मैच से पहले केकेआर के खिलाड़ी अपने मूड रिलैक्स करने के लिए एन्जॉय कर रहे हैं. इस बीच केकेआर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में भारतीय स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह और कीवी स्टार खिलाड़ी टिम सीफर्ट ने टीम जिम को WWE का रिंग बना दिया.

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रिंकू सिंह ने टिम सीफर्ट को पटका!

केकेआर की ओर से शेयर किए गए इस वीडियो में रिंकू सिंह और टिम सीफर्ट आपस में मजाकिया अंदाज में रेसलर की तरह लड़ते दिखाई देते हैं. टिम सीफर्ट पहले रिंकू सिंह (Rinku Singh) का गला दबोच लेते हैं. फिर रिंकू सिंह टिम सीफर्ट को लेकर पास रखे बेंच पर गिर जाते हैं. इसके बाद टीम का कोई स्टाफ उन दोनों को अलग करता दिखाई देता है. फ्रेंचाइजी ने इस वीडियो के कैप्शन में लिखा, ‘ब्रॉक लेसनर जिम में तहलका मचा रहे हैं.’ यह सिर्फ एक मजाकिया वीडियो है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. आईपीएल फैंस इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें: जब मार्कस स्टॉयनिस से भिड़ गए अर्जुन तेंदुलकर, मैदान पर दिखाए तेवर, नहीं देखा होगा उनका ऐसा अंदाज!

KKR खेलेगी IPL 2026 का आखिरी मैच

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) रविवार यानी 24 मई को आईपीएल 2026 के लीग स्टेज का आखिरी मैच खेलेगी. यह मुकाबला केकेआर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा. इस मैच से पहले रविवार दोपहर को राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच खेला जाएगा. अगर इस मैच में राजस्थान रॉयल्स जीत हासिल करती है, तो केकेआर के प्लेऑफ का सपना अधूरा रह जाएगा. हालांकि अगर मुंबई इंडियंस जीत हासिल करती है, तो केकेआर के लिए प्लेऑफ की उम्मीदें जिंदा रहेंगी.

केकेआर के लिए प्लेऑफ समीकरण

केकेआर के लिए प्लेऑफ की राह काफी मुश्किल है. कोलकाता नाइट राइडर्स के पास 13 मैचों के बाद 13 प्वाइंट्स हैं. केकेआर की टीम अभी प्वाइंट्स टेबल में छठे पायदान पर है. केकेआर के पास अभी एक मैच बाकी है, जिसे जीतने के बाद वह 15 प्वाइंट्स तक पहुंच जाएगी. हालांकि यह मैच जीतने के बाद केकेआर का क्वालीफिकेशन पक्का नहीं होगा. अगर केकेआर को क्वालीफाई करना है, तो वह चाहेगी राजस्थान रॉयल्स को मुंबई इंडियंस के खिलाफ हार मिले.

इससे केकेआर के पास दिल्ली के खिलाफ बड़ी जीत हासिल करके प्लेऑफ में जाने का मौका होगा. अगर ऐसा होता है कि केकेआर और पंजाब के प्वाइंट्स बराबर हो जाएंगे, जिसके बाद नेट रन रेट पर क्वालीफिकेशन तय होगा. ऐसे में केकेआर को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ इतनी बड़ी जीत दर्ज करनी होगी, जिससे उनका नेट रन रेट पंजाब किंग्स से बेहतर हो जाए.

Tags: IPL 2026Kolkata Knight Ridersrinku singhviral video
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