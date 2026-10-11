Home > खेल > टीम इंडिया में नहीं मिली जगह, तो रिंकू सिंह ने रणजी ट्रॉफी में काटा गदर, बिहार के खिलाफ ठोकी सेंचुरी

टीम इंडिया में नहीं मिली जगह, तो रिंकू सिंह ने रणजी ट्रॉफी में काटा गदर, बिहार के खिलाफ ठोकी सेंचुरी

Rinku Singh Century: 28 साल के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह ने रणजी ट्रॉफी के पहले ही मैच में शानदार शतक लगा दिया है. रिंकू सिंह ने राजगीर के मैदान पर खेले जा रहे मैच में बिहार के खिलाफ नाबाद 109 रनों की पारी खेली. पहले दिन का खेल खत्म होने तक वो 109 रन बनाकर नाबाद रहे.

By: Ankush Upadhayay | Published: October 11, 2026 7:21:03 PM IST

रिंकू सिंह ने रणजी ट्रॉफी मैच में बिहार के खिलाफ ठोका शतक.
रिंकू सिंह ने रणजी ट्रॉफी मैच में बिहार के खिलाफ ठोका शतक.


Rinku Singh Century: भारतीय टीम से दूर चल रहे रिंकू सिंह ने रणजी ट्रॉफी में अपने बल्ले से तहलका मचा दिया है. 28 साल के बाएं हाथ के बल्लेबाज रिंकू सिंह (Rinku Singh) ने रणजी ट्रॉफी के पहले ही मैच में शतक लगा दिया. रिंकू सिंह ने उत्तर प्रदेश की ओर से खेलते हुए बिहार के खिलाफ नाबाद शतक लगाया. यह उनके फर्स्ट क्लास करियर का 10वां शतक है. मैच पहले दिन का खेल खत्म होने तक रिंकू सिंह 109 रन बनाकर नाबाद रहे. उनके अलावा यूपी के सलामी बल्लेबाज माधव कौशिक ने भी शतक लगाया. वह भी पहले दिन स्टंप्स तक 124 रन बनाकर नॉटआउट रहे. इन दोनों बल्लेबाजों के शतक के दम पर उत्तर प्रदेश ने पहली पारी में सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पर 287 रन बना लिए हैं. यह मुकाबला राजगीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है.

रिंकू सिंह ने बिहार के गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां

28 साल के बल्लेबाज रिंकू सिंह ने रणजी ट्रॉफी 2026-27 के पहले मैच में बिहार के गेंदबाजों की जमकर पिटाई की. उन्होंने बिहार के खिलाफ 164 गेंदों पर 109 रनों की पारी खेली, जिसमें उनके बल्ले से 8 चौके और 3 छक्के आए. इस दौरान रिंकू सिंह ने 153 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया. रिंकू सिंह ने अपनी इस पारी से टीम इंडिया में वापसी का दावा मजबूत किया है. दरअसल, रिंकू सिंह लंबे समय भारतीय टीम से दूर चल रहे हैं. वह अभी किसी भी फॉर्मेट में भारतीय टीम का हिस्सा नहीं हैं. रिंकू सिंह ने भारत के लिए अपना आखिरी मैच जुलाई, 2026 में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला था.

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मैच का क्या हाल?

उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच रणजी ट्रॉफी के नए सीजन का पहला मैच राजगीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैदान पर बिहार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. उत्तर प्रदेश की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी. यूपी के सलामी बल्लेबाज अभिषेक गोस्वामी 13 रन बनाकर आउट हो गए. इसके अलावा कप्तान आर्यन जुगल भी 13 रन ही बना पाए, जबकि करन शर्मा ने भी 13 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद माधव कौशिक और रिंकू सिंह ने मोर्चा संभाला. फिर बिहार के गेंदबाजों को वापसी करने का ही मौका नहीं मिला. इन दोनों बल्लेबाजों ने शतक लगाकर अपनी टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 287 रन के स्कोर पर पहुंचा दिया.

Tags: ranji trophyrinku singh
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