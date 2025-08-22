Home > खेल > UP T20 League: 8 छक्के, 45 गेंद…पहले वाली फॉर्म में वापस लौटे रिंकू सिंह; यूपी टी20 लीग में लगाया तूफानी शतक

UP T20 League: यूपी टी20 लीग में गुरुवार, 21 अगस्त को रिंकू सिंह ने अपने दमदार प्रदर्शन से एक अविश्वसनीय जीत हासिल की। ​​मेरठ मावेरिक्स की ओर से खेलते हुए, रिंकू ने एक शानदार शतक जड़ा और अपनी टीम को गौर गोरखपुर लायंस के खिलाफ 168 रनों के लक्ष्य को हासिल करने में मदद की।

Published By: Shubahm Srivastava
Published: August 22, 2025 12:40:53 IST

UP T20 League: यूपी टी20 लीग में गुरुवार, 21 अगस्त को रिंकू सिंह ने अपने दमदार प्रदर्शन से एक अविश्वसनीय जीत हासिल की। ​​मेरठ मावेरिक्स की ओर से खेलते हुए, रिंकू ने एक शानदार शतक जड़ा और अपनी टीम को गौर गोरखपुर लायंस के खिलाफ 168 रनों के लक्ष्य को हासिल करने में मदद की।

लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले गए मैच में 168 रनों के मामूली लक्ष्य का पीछा करते हुए मेरठ की टीम मुश्किल में थी। 8वें ओवर में 38 रनों पर 4 विकेट गिरने के बाद, ऐसा लग रहा था कि मेरठ की किस्मत तय हो गई है।

करियर का पहला टी20 शतक

हालांकि, कप्तान रिंकू सिंह ने साहब युवराज (22 गेंदों पर 22* रन) के साथ वीरतापूर्वक संघर्ष किया और एक शानदार शतक जड़ा। उन्होंने 19वें ओवर में 48 गेंदों पर 108 रन बनाकर नाबाद रहते हुए मैच समाप्त किया। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने अपनी पारी में 7 चौके और 8 छक्के लगाए। इन 8 छक्कों में से 5 छक्के उनकी आखिरी छह गेंदों पर आए, जहाँ उन्होंने क्रमशः 18वें और 19वें ओवर में अब्दुल रहमान और वासु वत्स को आउट किया।

यह रिंकू सिंह का अपने करियर का पहला टी20 शतक था, और शायद यह सही समय पर आया। हाल के दिनों में लगातार खराब प्रदर्शन के बाद इस बल्लेबाज़ पर एशिया कप के लिए भारतीय प्लेइंग इलेवन से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है।

अब तक का टी20 करियर

रिंकू सिंह के अब तक के टी20 करियर को लगभग दो अलग-अलग हिस्सों में बाँटा जा सकता है। पहला भाग एक स्वप्निल दौर था, एक सुनहरा दौर जहाँ उन्होंने जो भी छुआ, रन में बदल गया। पिछले साल बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज़ तक, रिंकू के आँकड़े कमाल के थे – 19 पारियों में 59.87 की औसत और 175.45 के शानदार स्ट्राइक रेट से 479 रन, जिसमें उनके नाम तीन अर्धशतक भी शामिल थे।

उस बुलंदी के बाद से, रिंकू अपनी लय वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और उनकी यह गिरावट साफ़ दिखाई दे रही है। दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के खिलाफ भारत की पिछली दो द्विपक्षीय टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखलाओं में, उनका प्रदर्शन बेहद खराब रहा। और सात मैचों में वो सिर्फ 13.40 की मामूली औसत से सिर्फ़ 67 रन बना पाए।

