Rinku Singh News: जिम्बाब्वे मैच से पहले सस्पेंस खत्म, कोच सीतांशु कोटक ने रिंकू सिंह को लेकर दी बड़ी जानकारी

T20 World Cup 2026: कोटक ने बुधवार को चेन्नई में जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत के ज़रूरी सुपर 8 मैच से पहले मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "रिंकू सिंह आज शाम टीम में शामिल हो रहे हैं.

By: Shubahm Srivastava | Published: February 25, 2026 5:10:57 PM IST

रिंकू सिंह
रिंकू सिंह


Rinku Singh News: भारत के बैटिंग कोच सीतांशु कोटक ने बुधवार को बताया कि बाएं हाथ के बैट्समैन रिंकू सिंह शाम तक भारतीय टीम में वापस आ जाएंगे. कोटक ने बुधवार को चेन्नई में जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत के ज़रूरी सुपर 8 मैच से पहले मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “रिंकू सिंह आज शाम टीम में शामिल हो रहे हैं, वह घर वापस चले गए क्योंकि उनके पिता की तबीयत ठीक नहीं है.” इससे पहले, टीओआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक रिंकू सिंह परिवार में इमरजेंसी की वजह से मंगलवार को घर लौट आए. रिंकू मंगलवार को MA चिदंबरम स्टेडियम में इंडिया के ट्रेनिंग सेशन में शामिल नहीं हुए, जबकि टीम के बाकी सदस्य नेट्स पर मौजूद थे. 

रिंकू के पिता अस्पताल में भर्ती

रिंकू के पिता खानचंद सिंह गंभीर हालत में NCR के एक हॉस्पिटल में भर्ती हैं और इसलिए खिलाड़ी को जल्दी वापस आना पड़ा. रिंकू के कैंप से अचानक चले जाने से गुरुवार को यहां जिम्बाब्वे के खिलाफ इंडिया के सुपर एट्स मैच में लेफ्ट-हैंडर के अवेलेबिलिटी पर शक पैदा हो गया था.अहमदाबाद में साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंडिया की 76 रन की हार में रिंकू एक भी रन नहीं बना पाए थे, जबकि नई दिल्ली में नीदरलैंड्स के खिलाफ ग्रुप मैच में उन्होंने छह रन बनाए थे.इससे पहले, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 11, नामीबिया के खिलाफ 1 और USA के खिलाफ छह रन बनाए थे.

अफ्रीका ने इंडिया को हराया

बाएं हाथ का यह बैटर हाल के सालों में इंडिया के व्हाइट-बॉल सेटअप का एक अहम हिस्सा बन गया है, खासकर प्रेशर सिचुएशन में उसकी फिनिशिंग काबिलियत के लिए उसे बहुत अहमियत दी जाती है. टूर्नामेंट के बाद के स्टेज में किसी भी लंबी गैरमौजूदगी से इंडिया के टीम कॉम्बिनेशन पर असर पड़ सकता है.

अभी के लिए, फोकस उनके परिवार की स्थिति पर है, और उम्मीद है कि क्रिकेट जगत इस मुश्किल समय में खिलाड़ी के साथ खड़ा होगा. टीम मैनेजमेंट से ऑफिशियल अपडेट का इंतज़ार है. मंगलवार को प्रैक्टिस के दौरान हार्दिक पांड्या, ईशान किशन, अर्शदीप सिंह, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन जैसे कई खिलाड़ी दिखे, लेकिन रिंकू मैदान पर नहीं थे.

टूर्नामेंट में रिंकू सिंह का प्रदर्शन

अब तक, रिंकू सिंह का वर्ल्ड कप बल्ले से मिला-जुला रहा है, अक्सर वे बहुत कम गेंदें बची होने पर क्रीज़ पर आते हैं. उन्होंने पांच पारियों में सिर्फ 24 रन बनाए हैं, दो बार नाबाद रहे हैं और उनका बेस्ट स्कोर 11* रहा है. इस साल 10 T20I में, बाएं हाथ के इस खिलाड़ी ने आठ पारियों में 28.75 के एवरेज से 115 रन बनाए हैं, जिसमें 132.18 का स्ट्राइक रेट और 44* का बेस्ट स्कोर रहा है.

टीम इंडिया गुरुवार को चेन्नई में जिम्बाब्वे के खिलाफ ‘करो या मरो’ वाला मैच खेलेगी. सुपर आठ फेज़ के अपने पहले मैच में साउथ अफ्रीका से 76 रन से बुरी तरह हारने के बाद, मेन इन ब्लू को अपने टाइटल डिफेंस में बने रहने के लिए अपने बाकी मैच जीतने होंगे और यह भी उम्मीद करनी होगी कि साउथ अफ्रीका सुपर आठ फेज़ को बिना हारे खत्म करे.

