विराट-रोहित वर्ल्ड कप 2027 में खेलें या नहीं? सवाल पर रिंकू सिंह ने कहा- सिर्फ मैं नहीं…

Rinku Singh on Rohit Sharma and Virat Kohli: भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह ने अपनी इच्छा जाहिर की है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 के वनडे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का हिस्सा बनें. रिंकू ने कहा कि सिर्फ वह ही नहीं, बल्कि पूरा देश चाहता है कि दोनों दिग्गज इस टूर्नामेंट में खेलें और भारत को वर्ल्ड कप जिताने वाली टीम का हिस्सा बनें. उनके मुताबिक, दोनों खिलाड़ियों का अनुभव भारत के लिए काफी अहम हो सकता है.

2027 का वनडे वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में खेला जाएगा. रोहित और विराट भारत में होने वाली वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में भी खेलते नजर आएंगे, जिसकी शुरुआत 27 सितंबर से होगी. वर्ल्ड कप में अभी एक साल से ज्यादा का समय है; ऐसे में यह सीरीज दोनों खिलाड़ियों के लिए अपनी तैयारी मजबूत करने का मौका होगी.

रोहित का वर्ल्ड कप रिकॉर्ड शानदार

जियोस्टार पर बात करते हुए रिंकू सिंह ने कहा, “वे दोनों दिग्गज हैं, विराट भैया और रोहित भैया. सिर्फ मैं नहीं, बल्कि पूरा देश चाहता है कि वे वर्ल्ड कप खेलें और उस टीम का हिस्सा बनें जो इसे जीतती है.” रिंकू ने आगे कहा कि यह दोनों खिलाड़ियों के लिए भी बेहद खास मौका हो सकता है; “यह पूरे देश के लिए बहुत बड़ा पल होगा, क्योंकि कौन जानता है, यह उनका आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है. अगर वे भारत के लिए इसे जीत पाएं तो यह बहुत बड़ी बात होगी.” रोहित शर्मा अब तक 2015, 2019 और 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में खेल चुके हैं. उन्होंने 28 मैचों में 1,575 रन बनाए हैं; इसमें रिकॉर्ड सात शतक शामिल हैं. 2019 के वर्ल्ड कप में रोहित ने नौ मैचों में 648 रन बनाए थे और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे.

विराट के आंकड़े भी हैं दमदार

विराट कोहली वर्ल्ड कप इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने 37 मैचों में 1,795 रन बनाए हैं, जिसमें पांच शतक और 12 अर्धशतक शामिल हैं. वहीं, वनडे क्रिकेट में विराट के नाम 314 मैचों में 14,941 रन हैं; उनके रिकॉर्ड में 54 शतक और 79 अर्धशतक शामिल हैं. रिंकू का मानना है कि अगर रोहित और विराट 2027 वर्ल्ड कप में खेलते हैं और भारत को खिताब जिताने में योगदान देते हैं, तो यह पूरे देश के लिए यादगार पल होगा.