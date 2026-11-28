Rinku Singh-Priya Saroj Wedding: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. अगले महीने 4 दिसंबर को रिंकू सिंह और समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज की शादी होने वाली है. रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की शादी में क्रिकेट और राजनीति जगत की कई बड़ी हस्तियां शामिल होंगी. रिंकू सिंह के साथ खिलाड़ी भी उनकी शादी को लेकर काफी उत्सुक हैं. भारतीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा अपने साथी रिंकू सिंह की शादी में शामिल होने वाले हैं. इसके लिए वे दोनों शादी में धमाकेदार डांस करने की तैयारी कर रहे हैं.

दरअसल, अभिषेक शर्मा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी. 15 साल के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने भी अभिषेक शर्मा की पोस्ट को इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया. इस पोस्ट के नीचे लिखा है, ”हम सभी रिंकू की शादी के लिए डांस परफॉर्मेंस की योजना बना रहे हैं.’ इसका मतलब है कि रिंकू सिंह की शादी में वैभव और अभिषेक शर्मा जमकर धमाल मचाने वाले हैं.

रिंकू की शादी में वैभव-अभिषेक का दिखेगा जलवा

रिंकू सिंह की शादी में वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा मिलकर चार चांद लगाने का काम करेंगे. वे दोनों धमाकेदार डांस की भी तैयारी कर रहे हैं. इसका मतलब है कि मैदान पर धमाल मचाने वाले वैभव और अभिषेक की जोड़ी अब डांस फ्लोर पर नजर आएगी.

कब होगी रिंकू प्रिया की शादी?

रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की शादी 4 दिसंबर को लखनऊ में धूमधाम से होगी. यह शादी लखनऊ स्थित रमाडा होटल में होगी, जिसमें कई बड़ी हस्तियां शामिल होंगी. शादी से जुड़ी अन्य रस्में 2-3 दिसंबर से ही शुरू हो जाएंगी. बताया जा रहा है कि इस शादी में करीब 2,000 मेहमान आएंगे, जिनके लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन की व्यवस्था की गई है.

PM मोदी को भी दिया गया शादी का निमंत्रण

भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह की शादी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हो सकते हैं. रिंकू सिंह की परिवार ने पीएम मोदी और सीएम योगी को भी शादी का न्योता दिया है. इसके अलावा अन्य कई बड़ी हस्तियों को शादी का निमंत्रण दिया गया है.

अभी कहां हैं रिंकू सिंह?

स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह हाल ही में कतर की राजधानी दोहा से भारत लौटे हैं. वहां पर वो भारत-ए के लिए एशिया कप राइजिंग स्टार्स खेलने के लिए पहुंचे थे. उनके साथ वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा जैसे स्टार खिलाड़ी भी टीम में शामिल थे. हालांकि उस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भारत-ए को हार का सामना करना पड़ा. पूरे टूर्नामेंट में रिंकू सिंह का बल्ला खामोश रहा. फैंस को उम्मीद है कि वह जल्द ही फॉर्म में वापस लौटेंगे.