रिंकू सिंह के घर बजेगी शहनाई, सांसद प्रिया सरोज संग रचाने जा रहे शादी, CM योगी को दिया न्योता

Rinku Singh-Priya Saroj Wedding: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह अगले महीने शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. रिंकू सिंह उत्तर प्रदेश के मछलीशहर से सांसद प्रिया सरोज से शादी रचाएंगे. क्रिकेटर के परिवार ने जोर-शोर से शादी की तैयारियां शुरू कर दी हैं. हाल ही में रिंकू सिंह के परिवार ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की. क्रिकेटर के परिवार से सीएम योगी को शादी का निमंत्रण दिया. रिंकू सिंह की मां बीना देवी, भाई सोनी सिंह और बहन नेहा सिंह ने लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर जाकर सीएम योगी को शादी का कार्ड दिया है.

रिंकू सिंह (Rinku Singh) की होने वाली पत्नी प्रिया सरोज मछलीशहर से समाजवादी पार्टी की सांसद हैं. रिंकू और प्रिया सरोज 4 दिसंबर को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. उनकी शादी में क्रिकेट से लेकर राजनीति जगत की कई बड़ी हस्तियां शामिल होने वाली हैं. रिंकू सिंह और प्रिया सरोज लखनऊ के रामाडा होटल में सात फेरे लेंगे.

पिछले साल की थी सगाई

रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की पिछले साल 8 जून को सगाई हुई थी. कपल ने सभी रीति-रिवाजों के साथ लखनऊ के द सेंट्रम होटल में सगाई की थी. अब करीब डेढ़ साल बाद रिंकू सिंह और प्रिया सरोज सात फेरे लेने जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि रिंकू सिंह की शादी में क्रिकेट और राजनीति जगत के कई बड़े चेहरे देखने को मिलेंगे.

रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की लव स्टोरी

बता दें कि रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की मुलाकात कोविड-19 के दौरान हुई थी. रिंकू सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने प्रिया की पहली तस्वीर सोशल मीडिया पर एक फैन पेज के माध्यम से देखी थी. शुरुआत में वह प्रिया से बात करने को लेकर झिझक रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने ध्यान दिया कि प्रिया सरोज ने उनकी तस्वीरें लाइक की हैं. इसके बाद रिंकू ने प्रिया सरोज को मैसेज किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी बातचीत शुरु हुई.

रिंकू सिंह ने बताया कि कोविड के दौरान जब IPL मुंबई में खेला जा रहा था. उस दौरान उन्होंने एक फैन पेज पर प्रिया सरोज की तस्वीर देखी थी. इसमें प्रिया सरोज किसी गांव में वोटिंग कार्यक्रम से जुड़ी थीं. रिंकू ने कहा, ‘उन्हें लगा कि वह मेरे लिए बिल्कुल सही हैं. मगर पहली बार मैसेज करते समय मैं झिझक रहा था. जब उन्होंने मेरी कुछ तस्वीरों को लाइक किया तो मैंने उन्हें मैसेज किया और यहीं से हमारी कहानी शुरू हुई. इसके बाद हम नियमित रूप से बात करने लगे. यहां तक कि मैचों से पहले भी हमारी बातचीत होने लगी. 2022 में मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं उनसे प्यार करने लगा हूं.’ अब रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की लव स्टोरी पति-पत्नी के रिश्ते में बदलने जा रही है.