लखनऊ या बनारस… रिंकू सिंह और प्रिया सरोज कब-कहां शादी रचाएंगे? वेडिंग प्लान का खुलासा

Rinku Singh Priya Saroj Wedding: भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह और सांसद प्रिया सरोज की शादी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. रिंकू सिंह की मंगेतर प्रिया सरोज ने खुद अपनी शादी के वेडिंग प्लान का खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि रिसेप्शन नहीं होगा, बल्कि शादी में ही सभी लोगों को बुला लिया जाएगा. उन्होंने बताया कि वैसे तो वे गांव वाले घर से शादी करना चाहती हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है. उनका कहना है कि उनके परिवार की लगभग सभी शादियां गांव से ही हुई हैं. उन्होंने बचपन में अपने घर पर होने वाली शादियां देखीं है. ऐसे में उनका मन है कि वह भी उसी माहौल में शादी करें.

कहां होगी रिंकू-प्रिया की शादी?

रिंकू सिंह (Rinku Singh) की मंगेतर प्रिया सरोज ने बताया कि उन दोनों की शादी बनारस या लखनऊ से होगी. उन्होंने बताया कि बनारस उनके घर से एक घंटे की दूरी पर है, जबकि लखनऊ से 4 घंटे की दूरी पर है. प्रिया सरोज ने कहा कि ज्यादा उम्मीद है कि उनकी शादी लखनऊ से ही हो. इस दौरान प्रिया सरोज ने खुलासा किया कि फिलहाल शादी के बाद अलग से रिसेप्शन आयोजित करने की कोई तैयारी नहीं है. इसकी बजाय शादी में सभी दोस्तों, रिश्तेदारों और करीबियों को बुला लिया जाएगा.

कब होगी रिंकू-प्रिया की शादी?

सांसद प्रिया सरोज ने आगे शादी की तारीख को लेकर भी खुलासा किया. उन्होंने कहा कि शादी के लिए नवंबर-दिसंबर का समय देखा जा रहा है, क्योंकि दिवाली के बाद शुभ मुहूर्त मिलने की संभावना है. बताया जा रहा है कि प्रिया सरोज और रिंकू सिंह यूपी चुनाव से पहले ही शादी रचा सकते हैं, जिससे चुनाव के दौरान कोई परेशानी न हो. फिलहाल शादी की आखिरी तारीख परिवार वाले शुभ मुहूर्त के आधार पर तय करेंगे.

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रिंकू-प्रिया की लव स्टोरी

प्रिया सरोज और रिंकू सिंह की लव स्टोरी काफी रोमांचक है. दरअसल, शुरुआत में जब उन दोनों की बातचीत शुरू हुई, तो प्रिया सरोज के मन में रिलेशनशिप या शादी का कोई विचार नहीं था. उस समय वह पढ़ाई पर पूरा फोकस कर रही थीं. उन्होंने रिंकू सिंह को साफ कर दिया था कि उनके पिता को सरकारी नौकरी करने वाले लड़के पसंद हैं. प्रिया ने बताया कि उनके पिता केराकत विधायक तूफानी सरोज चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी पढ़े-लिखे और संस्कारी लड़के से हो.

जब प्रिया सरोज ने इसके बारे में रिंकू सिंह को बताया, तो क्रिकेटर ने पूछा कि अगर वह भारतीय टीम में चुन लिए जाते हैं तो क्या उनके पिता मान जाएंगे. प्रिया सरोज ने बताया कि उनके पिता क्रिकेट को उस नजरिए से नहीं देखते हैं. हालांकि समय के साथ-साथ हालात बदलते चले गए.

रिंकू सिंह बने स्टार खिलाड़ी

रिंकू सिंह ने आईपीएल में धमाकेदार प्रदर्शन करके पूरे देश में फिनिशर के तौर पर पहचान बनाई. उन्होंने आईपीएल के एक मैच में 5 गेंद पर लगातार 5 छक्के लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई. इसके बाद जल्द ही रिंकू सिंह को भारतीय टीम में भी मौका मिल गया. रिंकू सिंह क्रिकेट की दुनिया में लगातार अपनी पहचान बनाते चले गए. इसी के साथ-साथ प्रिया सरोज के परिवार की सोच भी बदली. आखिरकार रिंकू और प्रिया सरोज के परिवारों ने इस रिश्ते को मंजूरी दे दी.