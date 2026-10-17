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रिंकू सिंह का कुत्ता आखिर कहां था? 4 दिन बाद मिला, CCTV में सामने आया सच

भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह के परिवार के लिए राहत की खबर है. उनका पांच साल का पालतू कुत्ता ब्रूडो चार दिन बाद उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मिल गया. ब्रूडो 12 अक्टूबर को सुबह की सैर के दौरान लापता हो गया था. परिवार ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से उसकी तलाश की और सोशल मीडिया पर लोगों से सहयोग मांगा.

By: Satyam Sengar | Published: October 17, 2026 11:36:36 AM IST

मिल गया रिंकू सिंह का कुत्ता.
मिल गया रिंकू सिंह का कुत्ता.


भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह के परिवार के लिए राहत की खबर सामने आई है. उनका पालतू कुत्ता ब्रूडो चार दिन बाद मिल गया है. उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में रहने वाला पांच साल का लैब्राडोर 12 अक्टूबर को लापता हो गया था. इसके बाद से ही परिवार उसकी तलाश में जुटा था. रिंकू सिंह की बहन नेहा सिंह ने सोशल मीडिया पर ब्रूडो के मिलने की जानकारी साझा की. उन्होंने कुत्ते को खोजने में मदद करने वाले लोगों का भी आभार जताया.

ब्रूडो अलीगढ़ के ओजोन सिटी स्थित गोल्डन स्टेट हाउसिंग सोसाइटी के पास सुबह की सैर के दौरान लापता हो गया था. जब वह घर वापस नहीं लौटा, तो परिवार ने आसपास के इलाकों में उसकी तलाश शुरू कर दी. इस दौरान सीसीटीवी फुटेज में कुत्ता पास के एक पार्क की ओर जाता दिखाई दिया. हालांकि, परिवार के लोगों ने आसपास की जगहों पर काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला. ब्रूडो के गले में लाल रंग का पट्टा था, जिससे उसकी पहचान की जा सकती थी.

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सोशल मीडिया पर लोगों से मांगी गई मदद
ब्रूडो को खोजने के लिए नेहा सिंह ने सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें और वीडियो साझा किए. उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर किसी को कुत्ता दिखाई दे, तो परिवार को इसकी जानकारी दें. इस अपील के बाद ब्रूडो की तलाश में लोगों की मदद मिलने की उम्मीद बढ़ गई. परिवार लगातार उसकी सुरक्षित वापसी का इंतजार कर रहा था.

चार दिन बाद परिवार से मिला ब्रूडो
रिपोर्ट्स के मुताबिक, ब्रूडो अलीगढ़ के पिखलोनी गांव में एक परिवार के घर पर मिला. इसके बाद रिंकू सिंह के बड़े भाई सोनू सिंह वहां पहुंचे और उन्होंने ब्रूडो को आवाज लगाई. आवाज सुनते ही कुत्ता उनकी ओर दौड़ पड़ा. इस भावुक पल ने परिवार को बड़ी राहत दी. नेहा सिंह ने ब्रूडो की वापसी का वीडियो साझा कर मदद करने वाले सभी लोगों का धन्यवाद किया. चार दिन की चिंता के बाद परिवार को अपना पालतू कुत्ता वापस मिल गया.

Tags: rinku singh
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