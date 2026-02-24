T20 World Cup 2026: जिम्बाब्वे के साथ मैच से पहले भारत के लिए आई बुरी खबर! स्टार फिनिशर ने बीच में छोड़ा टीम का साथ

0
Rinku Singh News: आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए बड़ी टेंशन की खबर सामने आई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया के क्रिकेटर रिंकू सिंह अपने पिता की तबीयत बिगड़ने की वजह से कैंप से घर वापस आ गए हैं. सामने आ रही जानकारी के मुताबिक, रिंकू के पिता स्टेज-4 लिवर कैंसर से जूझ रहे हैं और अभी वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं.
बैटर इस मुश्किल समय में अपने परिवार के साथ रहने के लिए टीम का माहौल छोड़कर चले गए हैं. रिंकू टूर्नामेंट के लिए इंडिया की नेशनल क्रिकेट टीम का हिस्सा हैं, लेकिन अभी यह साफ नहीं है कि वह टीम में वापस आएंगे या नहीं. टीम मैनेजमेंट हालात पर करीब से नज़र रखे हुए है.
आगे खबर अपडेट हो रही…
