Viral Video: एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के सेमीफाइनल में भारत-ए को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा. भले ही इस मैच में भारतीय टीम हार गई, लेकिन अंपायरिंग को लेकर सवाल खड़े हुए. इस मुकाबले में जिस तरह से भारत-ए के उप-कप्तान रिंकू सिंह (Rinku Singh) आउट हुए, उसको लेकर बहस शुरू हो गई है. दरअसल, भारत-ए की पारी के दौरान 36वें ओवर में रविंदु फर्नांडो ने रिंकू सिंह को LBW आउट कर दिया. हालांकि रिंकू सिंह अंपायर के इस फैसले से नजर नहीं आए. उन्होंने बैट दिखाते हुए अंपायर को बताने की कोशिश की और बताया कि गेंद पैड से टकराने से पहले उनके बल्ले से टकराई थी. हालांकि अंपायर ने रिंकू सिंह की बात नहीं सुनी. इसके चलते रिंकू सिंह को निराश होकर पवेलियन लौटना पड़ा. जानें पूरा मामला…

अंपायर पर भड़के रिंकू सिंह

यह घटना भारत-ए की पारी के दौरान 36वें ओवर में हुई. ओवर की पहली गेंद पर रविंदु फर्नांडो की गेंद पैड पर लगी, जिस पर अंपायर ने तुरंत उंगली उठा दी. रिंकू सिंह अंपायर के इस फैसले से बेहद नाराज दिखाई दिए. उन्होंने क्रीज छोड़ने से पहले अंपायर से बहस ऊी की. उन्होंने इशारों के जरिए अंपायर को बताने की कोशिश की कि गेंद बल्ले से लगकर पैड पर लगी है. हालांकि अंपायर ने उनकी एक नहीं सुनी. आखिर में रिंकू सिंह निराश होकर पवेलियन लौट गए.

बाद में रिप्ले में देखा गया, तो उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि गेंद पैड से लगने से पहले बल्ले का इनसाइड एज लगा था. इसके बावजूद अंपायर ने उन्हें LBW आउट किया.

Rinku Singh is so much angry 😡 with umpire He is saying bat laga hai https://t.co/dBdCGWmjWf — BackToLobby (@_backtolobby) November 26, 2026

रिंकू सिंह ने बनाए सिर्फ 12 रन

भारत-ए के लिए श्रीलंका-ए के खिलाफ सेमीफाइनल का मुकाबला काफी अहम था. इस मुकाबले में फैंस को रिंकू सिंह से काफी उम्मीदें थीं, क्योंकि पूरे टूर्नामेंट में उनके बल्ले से रन नहीं आए थे. सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने 197 रन के स्कोर पर 3 विकेट खो दिए थे, जिसके बाद रिंकू सिंह के पास पारी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी थी. हालांकि रिंकू सिंह सिर्फ 12 रन बनाकर आउट हो गए. वह 21 गेंद पर 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए.

भारत-ए को मिली करारी हार

श्रीलंका-ए से हार के बाद भारत-ए की टीम एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 से बाहर हो गई है. भारतीय टीम को सेमीफाइनल में श्रीलंका-ए के खिलाफ बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा. गुरुवार (26 नवंबर) को खेले गए सेमीफाइनल में श्रीलंका-ए ने भारत-ए को 8 विकेट से हराया. इस मुकाबले में भारत-ए ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 317 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी श्रीलंका-ए ने सिर्फ 41.3 ओवर में 318 रन का टारगेट हासिल कर लिया.