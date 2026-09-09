वनडे क्रिकेट को बर्बाद कर रहा टी20, बिजी शेड्यूल से बिगड़ रहा फॉर्मेट, रिकी पोंटिंग ने जताई चिंता

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग ने वनडे क्रिकेट के भविष्य को लेकर बड़ी चिंता जताई है. उनका मानना है कि क्रिकेट का बिजी होता शेड्यूल आने वाले समय में 50 ओवर के फॉर्मेट के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन सकता है. दुनिया भर में टी20 क्रिकेट और फ्रेंचाइजी लीग तेजी से बढ़ रही हैं. इसके कारण इंटरनेशनल क्रिकेट के कैलेंडर में वनडे मुकाबलों के लिए जगह कम होती जा रही है.

रिकी पोंटिंग ने कहा कि जैसे-जैसे नई टी20 लीग शुरू होंगी और ज्यादा टी20 मुकाबले खेले जाएंगे, वैसे-वैसे वनडे क्रिकेट के आयोजन में कमी आ सकती है. उन्होंने माना कि यह बदलाव लगभग तय नजर आ रहा है, हालांकि वह खुद वनडे क्रिकेट को कम होते हुए नहीं देखना चाहते. पोंटिंग के मुताबिक, क्रिकेट में किसी न किसी फॉर्मेट को नुकसान उठाना पड़ेगा और मौजूदा हालात में 50 ओवर का क्रिकेट सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकता है.

आईसीसी कर रहा वनडे को बचाने की कोशिश

वनडे क्रिकेट को ज्यादा रोमांचक और प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) भी कई कदम उठा रही है. हाल ही में गेंद और बल्ले के बीच संतुलन बेहतर करने के लिए दो नई गेंदों से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है. इसके अलावा आईसीसी तीन या चार टीमों वाली बहुदेशीय सीरीज को बढ़ावा देने पर भी विचार कर रहा है. इससे बड़ी प्रतियोगिताओं के अलावा होने वाले वनडे मैचों में भी ज्यादा महत्व और रोमांच लाने की कोशिश की जा सकती है.

टेस्ट क्रिकेट को लेकर पोंटिंग आश्वस्त

हालांकि रिकी पोंटिंग को टेस्ट क्रिकेट के भविष्य को लेकर ज्यादा चिंता नहीं है. उनका मानना है कि जब तक भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका जैसे बड़े क्रिकेटिंग देश टेस्ट क्रिकेट को प्राथमिकता देते रहेंगे, तब तक यह फॉर्मेट मजबूत बना रहेगा. पोंटिंग ने कहा कि क्रिकेट के बढ़ते शेड्यूल में किसी एक फॉर्मेट को पीछे हटना ही पड़ेगा. उनके अनुसार, टी20 क्रिकेट के लगातार विस्तार के बीच वनडे क्रिकेट के लिए सबसे बड़ी चुनौती आने वाले समय में यही होगी.