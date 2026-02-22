WWE Superstar Rey Mysterio: नकाब के पीछे का हीरो, कैसे रे मिस्टेरियो बने डब्लूडब्लूई के ग्लोबल सुपरस्टार?

WWE Global Superstar Rey Mysterio: रे मिस्टरियो की कहानी प्रोफेशनल रेसलिंग की दुनिया की सबसे प्रेरणादायक यात्राओं में से एक है. सैन डिएगो में जन्मे ऑस्कर गुटिरेज़ ने कम उम्र में ही अपने अंकल रे मिस्टेरियो सीनियर से ट्रेनिंग लेकर रिंग में कदम रखा. उन्होंने मेक्सिको की लुचा लिब्रे शैली को अपनाया, जो तेज़ रफ्तार और हाई-फ्लाइंग मूव्स के लिए जानी जाती है. महज़ 5 फीट 6 इंच की लंबाई के कारण उन्हें शुरुआत में कम आंका गया, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गई.

सिग्नेचर मूव ‘619’ की शुरुआत

1990 के दशक में ECW और WCW में शानदार प्रदर्शन के बाद उन्होंने WWE में एंट्री की. यहां उन्होंने अपने सिग्नेचर मूव ‘619’ और रंग-बिरंगे मास्क से फैंस का दिल जीत लिया. उस दौर में बड़े और ताकतवर रेसलर्स का दबदबा था, लेकिन मिस्टेरियो ने साबित किया कि स्पीड, टेक्निक और दिलेरी भी उतनी ही मायने रखती है.

रॉयल रंबल और रेसलमेनिया जीता

2006 में रॉयल रंबल जीतना और रेसलमेनिया में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनना उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ. यह सिर्फ एक व्यक्तिगत जीत नहीं थी, बल्कि छोटे कद के रेसलर्स के लिए उम्मीद का प्रतीक बन गई. उन्होंने बार-बार इंजरी से वापसी कर अपनी दृढ़ता दिखाई और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत लौटे.

रे मिस्टेरियो सिर्फ रिंग तक सीमित नहीं रहे. उनका मास्क एक ब्रांड बन गया. मर्चेंडाइज, एक्शन फिगर्स और वीडियो गेम्स में उनकी लोकप्रियता ने उन्हें ग्लोबल आइकन बना दिया. उन्होंने अपनी मैक्सिकन विरासत को गर्व से पेश किया और लैटिन समुदाय के लिए प्रेरणा बने.

आज रे मिस्टेरियो केवल एक रेसलर नहीं, बल्कि एक बिज़नेस आइकन और रोल मॉडल हैं. उन्होंने दिखाया कि अगर जुनून, मेहनत और आत्मविश्वास हो, तो कोई भी अंडरडॉग दुनिया का सुपरस्टार बन सकता है.

