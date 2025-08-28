Kris Srikkanth: बेहतर विदाई के हकदार थे भारत ये 3 दिग्गज, BCCI पर बरसे क्रिश श्रीकांत

India Test Team: पूर्व भारतीय क्रिकेटर क्रिस श्रीकांत ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) पर निशाना साधते हुए कहा कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद बेहतर विदाई के हकदार थे। श्रीकांत का यह भी मानना ​​है कि बीसीसीआई दोनों दिग्गजों के साथ उचित संवाद स्थापित करने में विफल रहा, क्योंकि उन्होंने खेल के सबसे लंबे प्रारूप में अपने करियर को समय पर समाप्त कर दिया।

रोहित और कोहली ने इस साल मई में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करके भारतीय क्रिकेट जगत को चौंका दिया था। टेस्ट विशेषज्ञ बल्लेबाज पुजारा ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की थी।

पुजारा और कोहली ने अपने करियर का अंत शानदार खेलों के साथ किया क्योंकि दोनों ने भारत के लिए 100 से ज़्यादा मैच खेले। दूसरी ओर, रोहित 2022 से 2025 तक भारत के टेस्ट कप्तान थे, जिन्होंने टीम को आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) 2021-23 के फाइनल में पहुँचाया।

बेहतर विदाई के हकदार थे रोहित, कोहली और पुजारा( Indian Test Team)

अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए, श्रीकांत ने कहा कि रोहित, कोहली और पुजारा बीसीसीआई से बेहतर विदाई के हकदार थे। उन्होंने कहा “अगर आप अपने देश के लिए 100 टेस्ट खेलते हैं, तो आप एक बेहतरीन क्रिकेटर ज़रूर होंगे। इसलिए आपको एक अच्छी विदाई मिलनी चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि जब विराट कोहली और रोहित शर्मा ने संन्यास लिया था, तब दोनों के बीच संवाद में भारी अंतर था। उन्हें उनसे बात करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा होना खेल और भारतीय क्रिकेट के लिए अच्छा संकेत नहीं है।”

कोहली में अभी दो साल और टेस्ट क्रिकेट बाकी था (Virat Kohli Retirement)

पूर्व भारतीय चयनकर्ता को यह भी लगता है कि कोहली में अभी दो साल और टेस्ट क्रिकेट बाकी था। श्रीकांत ने कहा- “विराट कोहली का संन्यास ऐसे ही हुआ। विराट कोहली एक बेहतर विदाई के हकदार थे। उनके पास अभी भी दो साल का टेस्ट क्रिकेट बाकी था। लेकिन क्योंकि हमने इंग्लैंड में ड्रॉ खेला था, इसलिए उनके बारे में ऐसी बातें बंद हो गईं। हालाँकि, भारत को कुछ समय तक विराट कोहली जैसा क्रिकेटर मिलना मुश्किल होगा।”

उन्होंने आगे कहा, “पुजारा के साथ भी ऐसा ही है, हालाँकि उन्हें भारत के लिए खेले हुए काफी समय हो गया है, लेकिन उन्हें उनके संन्यास की योजनाओं के बारे में भी बात करनी चाहिए थी। बेशक, खिलाड़ी को भी सहयोग करना होगा और यह समझना होगा कि उनका समय कब पूरा हो गया है। अगर ऐसा होता, तो पुजारा को बेहतर विदाई मिलती। लेकिन यह खिलाड़ी, चयनकर्ताओं और बीसीसीआई के बीच सहयोग का मामला है।”

इस बीच, रोहित ने भारत के लिए 67 टेस्ट खेले, जिनमें 116 पारियों में 40.58 की औसत से 4301 रन बनाए। कोहली ने 123 टेस्ट में 46.85 की औसत से 9230 रन बनाए, जिसमें सात दोहरे शतक सहित 30 शतक शामिल हैं। पुजारा ने 103 मैचों में 19 शतकों के साथ 7195 रन बनाए।

