रिटायर हो जाओ रोहित शर्मा, भारत पर बोझ मत बनो, हिटमैन 2 रन बनाकर पवेलियन लौटे तो जमकर हुए ट्रोल

नई दिल्ली: रोहित शर्मा इन दिनों खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं और उनकी हालिया प्रदर्शन को लेकर सोशल मीडिया पर आलोचना हो रही है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा और फिर रणजी ट्रॉफी में भी वह जल्दी आउट हो गए। अब इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में भी वह केवल 2 रन बनाकर आउट हो गए। इस खराब फॉर्म के कारण उन्हें काफी ट्रोल किया जा रहा है। कई फैंस का कहना है कि अब रोहित को क्रिकेट से संन्यास ले लेना चाहिए। इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में साकिब महमूद ने लियाम लिविंगस्टोन के हाथों उन्हें कैच आउट करवा दिया।

हाल के महीनों में रोहित शर्मा पर काफी दबाव रहा है। बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दौरान उन्होंने पांच पारियों में सिर्फ 31 रन बनाये थे। इस दबाव को सहन करते हुए उन्होंने सिडनी टेस्ट से खुद को बाहर कर दिया था। उनकी कप्तानी में भारत को ऑस्ट्रेलिया से बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में 1-3 से हार का सामना भी करना पड़ा था। इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में रोहित शर्मा ने यशस्वी जायसवाल के साथ पारी की शुरुआत की थी। हालांकि, जायसवाल सिर्फ 15 रन पर आउट हो गए और भारत ने 19 रन के कुल स्कोर पर पहला विकेट गंवा दिया। इसके तुरंत बाद रोहित भी केवल 2 रन पर आउट हो गए।

What an intent innings by Rohit Sharma to give way to the remaining batters to bat.

Retire from cricket before cricket kicks you out @ImRo45 pic.twitter.com/zdb3rGe396

