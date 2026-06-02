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Red vs Pink Ball: रेड बॉल और पिंक बॉल में क्या है फर्क? 5 प्वाइंट्स में समझिए कैसे बदल जाता है पूरा मैच

Red vs Pink Ball: अक्सर लोगों को लगता है कि रेड और पिंक बॉल में सिर्फ कलर का ही अंतर होता है, जबकि ऐसा नहीं है. कलर के अलावा भी रेड और पिंक बॉल में कई बड़े अंतर होते हैं, जिससे पूरा खेल बदल जाता है.

By: Ankush Upadhayay | Last Updated: June 2, 2026 4:00:58 PM IST

रेड बॉल और पिंक बॉल में क्या है फर्क?
रेड बॉल और पिंक बॉल में क्या है फर्क?


Red Ball vs Pink Ball: 1 जून को अहमदाबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) की हुई मीटिंग में एक बड़ा फैसला लिया गया. इस मीटिंग में रेगुलर टेस्ट मैचों में रेड बॉल की जगह पिंक बॉल के ट्रायल के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. इस नियम के अनुसार, खराब रोशनी की आशंका में दोनों कप्तानों की सहमति से पिंक बॉल का इस्तेमाल किया जा सकता है. हालांकि, यह तभी नियम तभी लागू हो पाएगा, जब टेस्ट सीरीज से पहले दोनों क्रिकेट बोर्ड इसके लिए राजी हों.

साथ ही यह नियम उन्हीं मैदानों पर लागू किया जाएगा, जहां पर फ्लड लाइट्स पहले से लगी हुई हैं. ICC के इस फैसले के सामने आने के बाद रेड और पिंक बॉल को लेकर खूब चर्चा हो रही है. अक्सर लोगों को लगता है कि दोनों गेंदों में सिर्फ कलर का ही फर्क है, जबकि ऐसा नहीं है. कलर के अलावा भी रेड और पिंक बॉल में कई बड़े अंतर हैं.

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रेड बॉल और पिंक बॉल में अंतर

विजिबिलिटी

टेस्ट मैचों में रेड बॉल का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि दिन के समय रेड बॉल अच्छे से दिखाई देती है. खिलाड़ियों के सफेद ड्रेस और हरे मैदान के बीच रेड बॉल आसानी से दिखाई देती है. हालांकि रात के समय में रेड बॉल को देखने में थोड़ी परेशानी होती है. वहीं, पिंक बॉल रात के समय में अच्छे से दिखाई देती है. ऐसे में डे-नाइट टेस्ट पिंक बॉल से खेली जाती है. रात में लाइट्स की रोशनी में पिंक बॉल से खेलने में आसानी होती है.

सीम का कलर

कलर के अलावा रेड और पिंक बॉल के सीम में भी अंतर होता है. रेड बॉल की सिलाई (सीम) सफेद कलर के धागे से की जाती है. वहीं, पिंक बॉल में ब्लैक कलर के धागे से सिलाई की जाती है.

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गेंद की स्विंग

कलर और सिलाई के अलावा भी रेड और पिंक बॉल में बड़ा अंतर होता है. दरअसल, रेड बॉल की तुलना में पिंक बॉल ज्यादा स्विंग करती है. यह गेंद हवा में ज्यादा स्विंग होती है, जिससे गेंदबाजों को रेड बॉल की तुलना में ज्यादा मदद मिलती है. साथ ही गेंदबाजों को अच्छी उछाल भी मिलती है. खासकर नई पिंक बॉल से तेज गेंदबाज बल्लेबाजों को खूब परेशान करते हैं.

कोटिंग और चमक

रेड बॉल के मुकाबले पिंक बॉल ज्यादा देर तक चमकती (Shine) करती है. इसकी वजह है कि रेड बॉल पर सिर्फ वैक्स (मोम) की कोटिंग होती है, जबकि पिंक बॉल पर वैक्स के साथ-साथ पॉलीयूरेथेन (PU) पेंट की एक एक्स्ट्रा लेयर चढ़ाई जाती है. इससे पिंक बॉल जल्दी पुरानी नहीं होती है. पिंक बॉल मैच में 40-50 ओवर तक सख्त रहती है, जबकि रेड बॉल 35-40 ओवर के बाद ही नरम होने लगती है.

स्पिन में भी अंतर

पिंक बॉल से स्पिनर गेंद को कम स्पिन करा पाते हैं, जबकि रेड बॉल ज्यादा स्पिन होती है. इसकी वजह से पिंक बॉल से स्पिनर्स को खास मदद नहीं मिल पाती है. वहीं, रेड बॉल से स्पिनर्स को ज्यादा टर्न मिलता है.

Tags: Cricket Newstest cricket
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