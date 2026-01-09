RCB vs MI WPL 2026 predicted XI: मुंबई के खिलाफ RCB की रणनीति, स्मृति-जॉर्जिया ओपनर; कैसी होगी प्लेइंग 11?

RCB vs MI WPL 2026 predicted XI: 2026 महिला प्रीमियर लीग आज यानी शुक्रवार से शुरू होगी. सीजन के पहले मैच में स्मृति मंधाना की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का सामना हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस से होगा. यह मैच शाम 7:30 बजे IST पर खेला जाएगा, टॉस शाम 7:00 बजे IST पर होगा.

मंधाना और जॉर्जिया ओपनिंग कर सकती है

RCB के लिए सबसे बड़ा झटका यह है कि वे एलिस पेरी के बिना खेलेंगी. जो पहले ही सीजन से बाहर हो चुकी है. पेरी आमतौर पर टीम के लिए नंबर 3 पर बल्लेबाजी करती थी. इसलिए RCB में कप्तान मंधाना और जॉर्जिया वेयरहम पारी की शुरुआत कर सकती है. नंबर 3 पर RCB के लिए डी हेमलता या गौतमी नाइक मैदान पर उतर सकती है.

उनके बाद बल्लेबाजी क्रम में ग्रेस हैरिस, ऋचा घोष और नादिन डी क्लर्क हो सकती है. नादिन एक तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं. जो टीम को संतुलन देती हैं, जबकि स्पिन ऑलराउंडर पूजा वस्त्राकर को भी टीम में जगह मिल सकती है. इसके अलावा तेज गेंदबाज के तौर पर अरुंधति रेड्डी और लॉरेन बेल को मौका दिया जा सकता है. राधा यादव को एक प्योर ऑलराउंडर के तौर पर प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जा सकता है.

RCB की संभावित प्लेइंग XI

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर: स्मृति मांधना (कप्तान), जॉर्जिया वॉल, डी हेमलता/ गौतमी नाईक, ग्रेस हैरिस, ऋचा घोष (विकेटकीपर), नादिन डी क्लर्क, पूजा वस्त्राकर, राधा यादव, श्रेयंका पाटिल, अरुंधति रेड्डी, लॉरेन बेल

मुंबई की संभावित प्लेइंग XI

