Home > खेल > IPL के महा-क्लैश पर संकट! क्या बारिश बिगाड़ेगी RCB vs MI का मैच? देखें रायपुर का मौसम रिपोर्ट

IPL के महा-क्लैश पर संकट! क्या बारिश बिगाड़ेगी RCB vs MI का मैच? देखें रायपुर का मौसम रिपोर्ट

RCB vs MI Weather Forecast: मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच रविवार को रायपुर में महामुकाबला खेला जाएगा. इस मुकाबले में आरसीबी की टीम पर काफी दबाव होगा, क्योंकि कोहली की टीम पिछले 2 मैच हारकर आ रही है. वहीं, मुंबई की टीम जीत की पटरी पर वापस लौट चुकी है.

By: Ankush Upadhayay | Published: May 10, 2026 2:35:51 PM IST

आरसीबी बनाम मुंबई इंडियंस मैच मौसम रिपोर्ट.
आरसीबी बनाम मुंबई इंडियंस मैच मौसम रिपोर्ट.


RCB vs MI Weather Forecast: IPL 2026 में आज यानी 10 मई को दो टीमों के बीच महा-क्लैश होने जा रहा है. मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला खेला जाएगा. यह मैच रायपुर के शहीद वीर नारायण स्टेडियम में होगा, जो शाम 7:30 बजे शुरू होगा. डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी की टीम इस मैच में जीत हासिल कर प्वाइंट्स टेबल में ऊपर जाना चाहेगी. वहीं, मुंबई इंडियंस अपनी जीत की लय बरकरार रखने के इरादे से उतरेगी.

मुंबई इंडियंस इस मैच में निडर होकर खेलते हुए दिखाई देगी, क्योंकि मुंबई आईपीएल 2026 के प्लेऑफ रेस से लगभग बाहर हो गई है. ऐसे में मुंबई इंडियंस के ऊपर ज्यादा दबाव नहीं होगा. हालांकि अगर आरसीबी की टीम हार जाती है, तो उनके लिए प्लेऑफ में बने रहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. इन सभी के बीच खबर आई है कि यह मुकाबला रद्द भी हो सकता है. दरअसल, इस मैच में बारिश का खतरा मंडरा रहा है. देखें रायपुर की मौसम रिपोर्ट…

You Might Be Interested In

कैसा रहेगा रायपुर का मौसम?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रायपुर में 10 मई को बारिश की होने की संभावना जताई जा रही है. शनिवार यानी 9 मई को भी रायपुर में बारिश देखने को मिली, जिसके चलते दोनों टीमों के प्रैक्टिस सेशन में देरी हुई. खराब मौसम के कारण दोनों टीमों को जल्दी ही प्रैक्टिस सेशन खत्म करना पड़ा. हालांकि मैच के दिन यानी 10 मई को बारिश होने की कम संभावना है.

ये भी पढ़ें: हिटमैन vs किंग: रोहित शर्मा या विराट कोहली… RCB-MI मैच में किसने बनाए सबसे ज्यादा रन? कितना अंतर

मौसम विभाग के अनुसार, मैच वाले दिन रायपुर में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक रह सकता है. मैच शुरू होने से पहले आसमान साफ देखने को मिलेगा, लेकिन रात के समय तेज हवाओं के साथ बारिश के कारण मैच में रुकावट आ सकती है. उम्मीद है कि फैंस को पूरे 40 ओवर का मैच देखने को मिलेगा.

मुंबई-आरसीबी का हेड टू हेड रिकॉर्ड

आंकड़ों की बात करें, तो मुंबई इंडियंस का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है. मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच अभी तक कुल 35 मैच खेले गए हैं. इनमें मुंबई इंडियंस ने 19 मैच अपने नाम किए हैं, जबकि आरसीबी ने 16 मुकाबले जीते हैं. इन दोनों टीमों के बीच IPL 2026 में 12 अप्रैल को मैच खेला गया था. इस मुकाबले में आरसीबी ने मुंबई को 18 रनों से हराया था. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या आरसीबी इस मुकाबले में मुंबई को हराकर हार की हैट्रिक से बच पाएगी.

Tags: IPL 2026mumbai indiansroyal challengers bengaluru
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर में लगाएं ये 5 शुभ पौधे, बदल सकती हैं...

May 10, 2026

क्या कभी चखे हैं दुनिया के सबसे महंगे फल!

May 10, 2026

घर की बालकनी में उगाएं ये फ्रेश सब्जियां

May 10, 2026

पेट साफ करने के लिए कौन से फल खाएं?

May 10, 2026

ज्यादा अदरक का रस पीने के नुकसान

May 10, 2026

किडनी को स्वस्थ रखने के लिए कौन से फल खाएं?

May 10, 2026
IPL के महा-क्लैश पर संकट! क्या बारिश बिगाड़ेगी RCB vs MI का मैच? देखें रायपुर का मौसम रिपोर्ट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IPL के महा-क्लैश पर संकट! क्या बारिश बिगाड़ेगी RCB vs MI का मैच? देखें रायपुर का मौसम रिपोर्ट
IPL के महा-क्लैश पर संकट! क्या बारिश बिगाड़ेगी RCB vs MI का मैच? देखें रायपुर का मौसम रिपोर्ट
IPL के महा-क्लैश पर संकट! क्या बारिश बिगाड़ेगी RCB vs MI का मैच? देखें रायपुर का मौसम रिपोर्ट
IPL के महा-क्लैश पर संकट! क्या बारिश बिगाड़ेगी RCB vs MI का मैच? देखें रायपुर का मौसम रिपोर्ट