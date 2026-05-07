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RCB vs LSG weather Forecast: RCB vs LSG मैच में मौसम का क्या रहेगा हाल? जानें बारिश की पूरी अपडेट

RCB vs LSG IPL 2026: मैच के दौरान मौसम एक बड़ा चर्चा का विषय बन सकता है, क्योंकि लखनऊ में मैच के समय बारिश का खतरा मंडरा रहा है.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 7, 2026 3:43:02 PM IST

मैच में मौसम का क्या रहेगा हाल?
मैच में मौसम का क्या रहेगा हाल?


RCB vs LSG  weather Forecast: गुरुवार को भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में IPL 2026 के 50वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आमने-सामने होंगे. इस मुकाबले में दोनों टीमों के लिए दांव पर लगी चीज़ें बिल्कुल अलग हैं.

LSG के लिए समीकरण सीधा और सख्त है. ऋषभ पंत की टीम नौ मैचों में सिर्फ चार अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है. प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी गणितीय उम्मीद बनाए रखने के लिए उन्हें अपने बाकी बचे पांचों लीग मैच जीतने होंगे. ऐसे में मौसम का पूर्वानुमान मेजबान टीम के लिए एक और चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि अगर बारिश की वजह से मैच रद्द हो जाता है, तो उनका टूर्नामेंट यहीं खत्म हो सकता है.

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लखनऊ का मौसम: IMD ने आंधी-तूफान की संभावना जताई

मैच के दौरान मौसम एक बड़ा चर्चा का विषय बन सकता है, क्योंकि लखनऊ में मैच के समय बारिश का खतरा मंडरा रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, इस हफ्ते लखनऊ में आंधी-तूफान आने की संभावना है. IMD के विस्तृत पूर्वानुमान में बिजली कड़कने और तेज़ हवाओं के साथ आंधी-तूफान आने की बात कही गई है.

हालांकि, दिन के समय मौसम गर्म रहने की उम्मीद है, लेकिन शाम के पूर्वानुमान के मुताबिक लखनऊ और उसके आस-पास के इलाकों में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश या आंधी-तूफान आने की संभावना है. इसलिए, LSG और RCB के बीच होने वाला यह मुकाबला देरी, रुकावटों या अगर शाम को मौसम और खराब होता है, तो मैच के छोटा होने से भी प्रभावित हो सकता है.

लखनऊ में खेले गए 4 मैच

खास बात यह है कि इस सीज़न में अब तक लखनऊ में चार मैच खेले गए हैं और सभी चारों मैच सफलतापूर्वक पूरे हुए हैं. इनमें 26 अप्रैल को LSG और KKR के बीच खेला गया रोमांचक मुकाबला भी शामिल है.

वह मुकाबला इस सीज़न के सबसे रोमांचक मैचों में से एक साबित हुआ था. 20 ओवर के बाद दोनों टीमों का स्कोर 155 रन पर बराबर रहा था, जिसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स ने सुपर ओवर में आसानी से जीत हासिल कर ली थी.

लखनऊ की पिच पर एक नजर

इस सीज़न में लखनऊ की पिच ज़्यादातर धीमी और पकड़ वाली रही है. यह पिच स्पिनरों और उन तेज़ गेंदबाज़ों के लिए मददगार साबित हुई है जो सिर्फ तेज़ गति पर निर्भर रहने के बजाय कटर और अपनी गेंदबाज़ी में विविधता लाने पर ज़्यादा भरोसा करते हैं. बल्लेबाज़ों को आमतौर पर शॉट खेलने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा है. पहली पारी का स्कोर ज़्यादातर 140 से 160 के बीच ही रहा है.

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Tags: IPL 2026RCB vs LSG Weather ForecastRCB vs LSG IPL 2026 weather ReportSRH vs MI IPL 2026 weather Lucknow
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