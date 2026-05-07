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RCB vs LSG head to head: बेंगलुरु और लखनऊ के बीच आज भिड़ंत, जानें आकड़ों में कौन मजबूत?

RCB vs LSG IPL 2026: LSG को जीत का स्वाद चखे हुए लगभग एक महीना हो गया है; उनकी पिछली जीत 9 अप्रैल को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ़ आई थी.

By: Shubahm Srivastava | Last Updated: May 7, 2026 4:16:35 PM IST

RCB vs LSG: आकड़ों में कौन मजबूत
RCB vs LSG: आकड़ों में कौन मजबूत


RCB vs LSG  Head to Head: पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे चल रही लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम गुरुवार को लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) से भिड़ेगी. LSG के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि इस सीज़न में खेले गए 9 मैचों में से उन्होंने सिर्फ़ 2 जीते हैं और 7 हारे हैं.

LSG को जीत का स्वाद चखे हुए लगभग एक महीना हो गया है; उनकी पिछली जीत 9 अप्रैल को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ़ आई थी. तब से, ऋषभ पंत की कप्तानी वाली इस टीम को लगातार 6 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है.

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RCB की टीम काफ़ी संतुलित नज़र आ रही है और उसने अपने 9 मैचों में से 6 में जीत और 3 में हार दर्ज की है. हालांकि, इस मुकाबले में उतरने से पहले उन्हें गुजरात टाइटंस के हाथों 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था; गुजरात टाइटंस ने उन्हें 19.2 ओवर में ही 155 रनों पर ऑल आउट कर दिया था.

LSG vs RCB: हेड-टू-हेड

हेड-टू-हेड मुकाबलों में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का अपने प्रतिद्वंद्वी पर साफ़ तौर पर पलड़ा भारी है.

खेले गए मैच: 7
LSG ने जीते: 2
RCB ने जीते: 5
कोई नतीजा नहीं: 0

लखनऊ की पिच पर एक नजर

इस सीज़न में लखनऊ की पिच ज़्यादातर धीमी और पकड़ वाली रही है. यह पिच स्पिनरों और उन तेज़ गेंदबाज़ों के लिए मददगार साबित हुई है जो सिर्फ तेज़ गति पर निर्भर रहने के बजाय कटर और अपनी गेंदबाज़ी में विविधता लाने पर ज़्यादा भरोसा करते हैं. बल्लेबाज़ों को आमतौर पर शॉट खेलने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा है. पहली पारी का स्कोर ज़्यादातर 140 से 160 के बीच ही रहा है.

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Tags: head to headIPL 2026RCB vs LSGRCB vs LSG head to head 2026
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