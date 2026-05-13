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RCB vs KKR weather Forecast: रायपुर के मैदान पर RCB और KKR की भिड़ंत, क्या बारिश बिगाड़ेगी खेल? पढ़ें वेदर रिपोर्ट

Raipur Weather Update: RCB vs KKR मैच में क्या बारिश डालेगी खलल? जानें आज रायपुर के मौसम और पिच का पूरा हाल, ताकि मैच का रोमांच फीका न पड़े. यहाँ पढ़ें अपडेट.

By: Shivani Singh | Published: May 13, 2026 1:18:53 PM IST

RCB vs KKR weather Forecast: रायपुर के मैदान पर RCB और KKR की भिड़ंत, क्या बारिश बिगाड़ेगी खेल? पढ़ें वेदर रिपोर्ट


Raipur Weather Report: रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में आज एक बार फिर रोमांच चरम पर होगा. बुधवार, 13 मई को आईपीएल 2026 के 57वें मुकाबले में टेबल-टॉपर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का सामना पूरे आत्मविश्वास से भरी कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से होने जा रहा है. आईपीएल अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहा है, ऐसे में हर एक अंक की कीमत बहुत बढ़ गई है. आरसीबी जहां टॉप-2 में जगह पक्की करने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रही है, वहीं केकेआर अपनी जीत की लय बरकरार रखकर प्लेऑफ की उम्मीदों को और मजबूत करना चाहेगी.

दांव पर होगी साख

रजत पाटीदार की कप्तानी में आरसीबी इस सीजन की सबसे घातक टीमों में से एक नजर आई है. पिछले मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ आखिरी गेंद पर मिली रोमांचक जीत ने साबित कर दिया कि यह टीम खिताब की कितनी बड़ी दावेदार है. हालांकि, टीम की बल्लेबाजी में फिल साल्ट की उपलब्धता पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन अच्छी बात यह है कि टीम के पास गहराई काफी है. पिछले मैच में जब टॉप ऑर्डर लड़खड़ाया, तो क्रुणाल पांड्या ने एक सूझबूझ भरी पारी खेलकर टीम को संभाला था. मिडिल ऑर्डर भी दबाव झेलने में अब तक सफल रहा है.

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गेंदबाजी की बात करें तो भुवनेश्वर कुमार आक्रमण की कमान बखूबी संभाल रहे हैं. जोश हेजलवुड का अनुभव टीम के लिए बेहद खास है, हालांकि टूर्नामेंट के दूसरे हाफ में उनकी लय में थोड़ा उतार-चढ़ाव दिखा है, जिसे टीम इस अहम मोड़ पर ठीक करना चाहेगी.

केकेआर की शानदार वापसी

दूसरी तरफ, कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस सीजन में जो पलटवार किया है, वह काबिले तारीफ है. शुरुआती मैचों में संघर्ष करने के बाद अब यह टीम लगातार चार जीत दर्ज कर चुकी है. पिछले मैच में फिन एलन के तूफानी शतक ने बता दिया कि केकेआर के पास अब वो विस्फोटक शुरुआत है जिसकी उन्हें तलाश थी. गेंदबाजी में सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती की फिरकी की जोड़ी अपनी पुरानी लय में लौट आई है. रायपुर की पिच पर, जहां स्पिनरों को मदद मिलने की उम्मीद है, ये दोनों बल्लेबाज के लिए बड़ी मुसीबत बन सकते हैं.

कैसा रहेगा रायपुर का मौसम?

क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छी खबर यह है कि मैच के दौरान मौसम बिल्कुल साफ रहने की उम्मीद है. शाम के समय तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जो मैच के लिए काफी अनुकूल है. बारिश की आशंका सिर्फ 2 प्रतिशत है, यानी खेल में खलल पड़ने की गुंजाइश न के बराबर है.

पिच का मिजाज

रायपुर का यह मैदान इस सीजन में आरसीबी का दूसरा होम ग्राउंड है. अब तक यहां सिर्फ एक मैच हुआ है, जिसमें गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिला था। खासकर फ्लड लाइट्स में नई गेंद काफी मूव कर रही थी. पिच थोड़ी धीमी है और यहां असमान उछाल भी देखने को मिल सकता है, जिससे बल्लेबाजों के लिए बड़े शॉट लगाना उतना आसान नहीं होगा. यहां बल्लेबाजों को थोड़ा समय बिताकर खेलना होगा, क्योंकि यह बहुत बड़े स्कोर वाला मैदान नजर नहीं आ रहा है.

Tags: IPL 2026
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