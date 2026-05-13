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RCB vs KKR Live Streaming: बेंगलुरु और कोलकाता के बीच टक्कर, यहां जानें लाइव स्ट्रीमिंग की डिटेल्स

RCB vs KKR IPL 2026: दोनों टीमें इस मैच में मिलने वाले दो अहम पॉइंट्स हासिल करने की कोशिश करेंगे. एक जीत अगले राउंड में पहुँचने की उनकी संभावनाओं को और मज़बूत करेगी.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 13, 2026 4:33:26 PM IST

RCB vs KKR: लाइव स्ट्रीमिंग की डिटेल्स
RCB vs KKR: लाइव स्ट्रीमिंग की डिटेल्स


RCB vs KKR Live Streaming: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को अपने पिछले मैच में जीत मिलने के बावजूद, बुधवार को रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की मेज़बानी करते हुए बल्लेबाज़ी में और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी. RCB तब तक मुश्किल में थी, जब तक क्रुणाल पांड्या ने 167 रनों का पीछा करते हुए 46 गेंदों में 73 रनों की जुझारू पारी खेलकर टीम को संकट से नहीं उबारा.

काम अभी भी पूरा नहीं हुआ था, और आखिर में भुवनेश्वर कुमार के एक शानदार शॉट की ज़रूरत पड़ी – इस निचले क्रम के बल्लेबाज़ ने गेंद को कवर बाउंड्री के पार भेजकर, आखिरी गेंद तक चले रोमांचक मुकाबले में टीम को जीत दिलाई.

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पॉइंट्स टेबल में दोनों टीमें 

इस नतीजे की बदौलत RCB पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुँच गई थी, लेकिन मंगलवार को अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 82 रनों की शानदार जीत के बाद गुजरात टाइटंस ने उनकी जगह ले ली.

दूसरी ओर, कोलकाता के पास अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन लगातार चार मैच जीतने की लय ने उन्हें प्लेऑफ़ की दौड़ में बनाए रखा है. वे इस मैच में मिलने वाले दो अहम पॉइंट्स हासिल करने की कोशिश करेंगे. एक जीत अगले राउंड में पहुँचने की उनकी संभावनाओं को और मज़बूत करेगी.

मैच की लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी जानकारी दी गई है:-

मैच कब है?

मैच बुधवार (13 मई) को खेला जाएगा.

मैच किस समय शुरू होगा?

मैच भारतीय समयानुसार (IST) शाम 7:30 बजे शुरू होगा. मैच शुरू होने के निर्धारित समय से आधे घंटे पहले टॉस होगा.

मैच कहाँ खेला जा रहा है?

मैच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा.

मैच का प्रसारण किस टीवी चैनल पर होगा? 

मैच का प्रसारण Star Sports Network पर होगा.

मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?

मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar पर उपलब्ध होगी.

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