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RCB vs KKR head to head: रायपुर में टकराएंगे RCB और KKR; हेड-टू-हेड रिकॉर्ड में कौन किस पर भारी? यहां देखें पूरी कुंडली

RCB vs KKR head to head: क्या रायपुर में मचेगा धमाल? एक तरफ पॉइंट्स टेबल पर टॉप करती RCB, तो दूसरी तरफ वापसी को बेताब KKR. जानें हेड-टू-हेड आंकड़े और रोमांचक मुकाबले की पूरी डिटेल.

By: Shivani Singh | Published: May 13, 2026 2:28:02 PM IST

RCB vs KKR head to head: रायपुर में टकराएंगे RCB और KKR; हेड-टू-हेड रिकॉर्ड में कौन किस पर भारी? यहां देखें पूरी कुंडली


IPL 2026 के 57वें मैच में, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा. यह मैच बुधवार शाम को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाना है. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इस समय 14 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल पर पहले स्थान पर है. जहाँ विराट कोहली टीम के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, वहीं भुवनेश्वर कुमार ने शानदार गेंदबाज़ी करते हुए सबसे ज़्यादा विकेट लिए है.

टीम अपना पिछला मैच मुंबई इंडियंस के खिलाफ 2 विकेट से जीतकर आ रही है. दूसरी ओर, कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने 10 में से 4 मैच जीते हैं और इस समय पॉइंट्स टेबल पर आठवें स्थान पर है. अपने पिछले मैच में, टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया था. लगातार चार मैच जीतने के बावजूद, कोलकाता नाइट राइडर्स अभी भी प्लेऑफ़ की दौड़ से काफी पीछे है. कोलकाता को अपने बाकी बचे चारों मैच बड़े अंतर से जीतने होंगे.

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RCB बनाम KKR हेड-टू-हेड रिकॉर्ड:

अब तक, IPL में दोनों टीमों के बीच 36 मैच खेले गए हैं, जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 मैच जीतकर बैंगलोर पर बढ़त बना रखी है. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 15 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकला. इस सीज़न में दोनों टीमों के बीच यह पहली भिड़ंत है. इससे पहले, IPL 2025 सीज़न के दौरान दोनों टीमों के बीच खेले गए एक मैच में, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से हराया था.

  • कुल मैच: 36
  • रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर: 15
  • कोलकाता नाइट राइडर्स: 20
  • टाई: 0
  • कोई नतीजा नहीं: 1

RCB बनाम KKR मैच का विवरण

  • सीरीज़/टूर्नामेंट: IPL 2026
  • मैच: RCB बनाम KKR
  • तारीख: 13 मई, 2026
  • मैच शुरू होने का समय: शाम 07:30 बजे IST
  • स्टेडियम: शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम, रायपुर
  • लाइव स्ट्रीमिंग: Jio Hotstar

Tags: IPL 2026
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