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RCB vs GT Qualifier 1 IPL 2026: RCB vs GT की जंग लाइव देखने का मौका, जानें ऑनलाइन टिकट खरीदने का पूरा तरीका

RCB vs GT Qualifier 1 IPL 2026: RCB vs GT Qualifier 1 मुकाबला IPL 2026 प्लेऑफ का सबसे रोमांचक मैच होने वाला है. विराट कोहली और कई स्टार खिलाड़ियों को सामने से खेलते देखने का सपना लाखों फैंस देख रहे हैं. अगर आप भी इस मुकाबले का लाइव मजा लेना चाहते हैं, तो यहां जानें टिकट बुकिंग से जुड़ी सभी जानकारी.

By: Preeti Rajput | Published: May 25, 2026 11:35:18 AM IST

RCB vs GT की जंग लाइव देखने का मौका
RCB vs GT की जंग लाइव देखने का मौका


RCB vs GT Qualifier 1 IPL 2026: आईपीएल 2026 अब अपने आखिरी और सबसे रोमांचक दौर में पहुंच चुका है. लीग स्टेज पूरा हो चुका है और अब प्लेऑफ मुकाबलों की बारी है. जहां हर गैंद मैच का रुख बदल सकती है. ऐसे में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच होने वाला क्वालिफायर 1 किसी लड़ाई से कम नहीं है. विराट कोहली और कई स्टार खिलाड़ियों को सामने से खेलते देखने का सपना लाखों फैंस देख रहे हैं. अगर आप भी इस मुकाबले का लाइव मजा लेना चाहते हैं, तो यहां जानें टिकट बुकिंग से जुड़ी सभी जानकारी.

कहां और कब खेला जाएगा मैच?

RCB vs GT Qualifier 1 मुकाबला IPL 2026 प्लेऑफ का सबसे रोमांचक मैच होने वाला है. इस मैच में जो भी टीम जीत हासिल करती है, उसे सीधा फाइनल का टिकट मिल जाएगा. मुकाबला आज शाम 7:30 बजे से शुरू किया जाएगा. वहीं टिकटों की बुकिंग ऑनलाइन होने वाली है. 

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ऑनलाइन टिकट कैसे बुक करें?

फैंस IPL मैच टिकट BookMyShow, Paytm Insider और टीमों की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए खरीद सकते हैं. 

कैसे करें टिकट बुक?

  • BookMyShow या Paytm Insider वेबसाइट/ऐप खोलें.
  • IPL 2026 सेक्शन में जाएं.
  • RCB vs GT Qualifier 1 मैच चुनें.
  • अपनी पसंद की सीट कैटेगरी सिलेक्ट करें.
  • टिकटों की संख्या चुनकर पेमेंट करें.
  • पेमेंट सफल होते ही ई-टिकट आपके मोबाइल और ईमेल पर भेज दिया जाएगा.

टिकट की कीमत कितनी है?

RCB vs GT क्वालिफायर 1 मुकाबले के टिकट की कीमत स्टैंड और सीट लोकेशन के अनुसार अलग-अलग हो सकती है.

  • जनरल स्टैंड: ₹1,200 से ₹2,500
  • प्रीमियम सीट: ₹3,000 से ₹6,000
  • VIP और कॉर्पोरेट बॉक्स: ₹10,000 से ₹25,000 तक

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इन बातों का रखें खास ख्याल 

  • टिकट बुकिंग के दौरान ध्यान रखें ये बातें
  • केवल आधिकारिक प्लेटफॉर्म से ही टिकट खरीदें.
  • फर्जी वेबसाइट्स और ब्लैक मार्केट से बचें.
  • मैच वाले दिन स्टेडियम में एंट्री के लिए वैध ID Proof साथ रखें. 

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Tags: IPL 2026RCB vs GT
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