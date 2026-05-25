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RCB vs GT Qualifier 1 Live Streaming: फाइनल का टिकट किसे? जानें कब, कहां और कैसे देखें महामुकाबला!

RCB vs GT Qualifier 1 IPL 2026 Live Streaming: फाइनल का टिकट किसे मिलेगा? बेंगलुरु की ताकतवर बैटिंग या गुजरात की घातक बॉलिंग? धर्मशाला के इस महामुकाबले को कब और कहां LIVE देखें, जानिए यहां.

By: Shivani Singh | Published: May 25, 2026 11:44:43 AM IST

RCB vs GT Qualifier 1 Live Streaming: फाइनल का टिकट किसे? जानें कब, कहां और कैसे देखें महामुकाबला!


RCB vs GT Qualifier 1 IPL 2026 Live Streaming: RCB बनाम GT क्वालिफायर 1, लाइव स्ट्रीमिंग: IPL 2026 का पहला क्वालिफायर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात जायंट्स के बीच खेला जाएगा. यह मैच न सिर्फ़ दोनों टीमों के लिए, बल्कि क्रिकेट प्रेमियों के लिए भी बेहद खास होने वाला है क्योंकि इस मुकाबले का विजेता सीधे फ़ाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेगा. तो, इस हाई-वोल्टेज मुकाबले के शुरू होने से पहले, आइए जानते हैं कि आप रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम गुजरात जायंट्स का मैच कब, कहाँ और कैसे देख सकते हैं.

RCB बनाम GT क्वालिफायर 1, लाइव स्ट्रीमिंग: मैच कब और कहाँ होगा?

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात जायंट्स के बीच पहला क्वालिफायर मैच 26 मई, 2026 को खेला जाएगा. दोनों टीमें धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में आमने-सामने होंगी. RCB बनाम GT मैच भारतीय मानक समय (IST) के अनुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस शाम 7:00 बजे होगा.

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RCB और GT दोनों ने ही इस सीज़न में शानदार प्रदर्शन किया है. RCB के पास एक मज़बूत बैटिंग लाइनअप है, जबकि GT का बॉलिंग अटैक लगातार उनकी सबसे बड़ी ताकत रहा है. नतीजतन, प्रशंसक इस पहले क्वालिफायर मैच से ही एक ज़ोरदार मुकाबले की उम्मीद कर सकते हैं.

लाइव मैच किस चैनल पर देखें?

अब सबसे बड़ा सवाल यह है: आप रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम गुजरात जायंट्स का मैच लाइव कहाँ देख सकते हैं? मैच का सीधा प्रसारण टेलीविज़न पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के ज़रिए उपलब्ध है. आप IPL 2026 के सभी मैचों का आनंद स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के अलग-अलग चैनलों पर ले सकते हैं. एक खास बात यह है कि आप अपनी पसंद की भाषा में भी मैच देख सकते हैं; हिंदी और अंग्रेज़ी सहित 12 अलग-अलग भाषाओं में कमेंट्री के विकल्प उपलब्ध हैं.

Jio Hotstar पर मैच देखें

अगर आप सफ़र कर रहे हैं या मोबाइल डिवाइस या ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर मैच देखना पसंद करते हैं, तो आप JioCinema ऐप या वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं. Jio Hotstar एक बेहतरीन स्ट्रीमिंग अनुभव देता है, जो मैच देखने के मजे को दोगुना कर देगा.

ऐसा करने के लिए, आपको सबसे पहले Play Store से Jio Hotstar ऐप डाउनलोड करना होगा. फिर अपने फ़ोन नंबर का इस्तेमाल करके लॉग इन करने के बाद, Sports सेक्शन में जाएँ. किसी लाइव मैच पर क्लिक करें और अपनी सुविधानुसार उसका आनंद लें.

Tags: IPL 2026
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