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IPL 2026 फाइनल मुकाबले में कौन होगा गेमचेंजर? यहां देखें RCB-GT की संभावित प्लेइंग 11

IPL 2026 Final RCB vs GT: इस सीज़न में यह चौथी बार होगा जब ये दोनों टीमें भिड़ेंगी, और रविवार का यह मुकाबला सबसे बड़े इनाम इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) के खिताब के लिए होगा.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 31, 2026 2:49:04 PM IST

RCB vs GT की संभावित प्लेइंग 11
RCB vs GT की संभावित प्लेइंग 11


RCB vs GT Predicted Playing 11: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और गुजरात टाइटन्स (GT) एक बार फिर आमने-सामने होंगे. इस सीज़न में यह चौथी बार होगा जब ये दोनों टीमें भिड़ेंगी, और रविवार का यह मुकाबला सबसे बड़े इनाम इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) के खिताब के लिए होगा.

RCB, पिछले सीज़न में पहली बार खिताब जीतने के बाद इस बार भी उसे अपने पास बनाए रखने की कोशिश करेगी, जबकि GT भी अपने दूसरे खिताब पर नज़र गड़ाए होगी.

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खिलाड़ियों को चुनने में दुविधा

अब अगर टीमों की बात करें, तो अगर फिल सॉल्ट चयन के लिए उपलब्ध होते हैं, तो RCB को एक अहम फैसला लेना होगा. चूंकि वेंकटेश अय्यर ने उनकी जगह पर शानदार प्रदर्शन किया है, इसलिए अगर सॉल्ट खेलते हैं, तो RCB के सामने यह दुविधा होगी कि क्या वे इस भारतीय ऑलराउंडर को बैटिंग क्रम में नीचे भेजना चाहते हैं.

वहीं गुजरात की बात करें, तो एलिमिनेटर में RR के खिलाफ शानदार जीत के बाद, इस बात की संभावना कम ही है कि वे अपनी टीम के कॉम्बिनेशन में कोई बदलाव करेंगे.

IPL 2026 फाइनल के लिए RCB और GT का संभावित प्लेइंग 11 – 

RCB: वेंकटेश अय्यर, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेज़लवुड, रासिक सलाम डार, जैकब डफी, रोमारियो शेफर्ड

GT: साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), निशांत सिंधु, वॉशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राशिद खान, राहुल तेवतिया, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शद खान/आर साई किशोर

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Tags: IPL 2026 Final playing 11PL Final lineupsRCB vs GT impact playersRCB vs GT playing 11RCB vs GT predicted XI
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